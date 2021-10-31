ESG трансформация окажет влияние на всю экономику и бизнес

К такому выводу пришли эксперты и топ-менеджеры ведущих корпораций и банков по итогам прошедшего 26 октября делового вечера бизнес-клуба RU TALKS в закрытом формате:

«Комплексная подготовка бизнеса к ESG трансформации»

Спикерами мероприятия стали:

АЛЕКСЕЙ БЕРЕЖНОЙ — начальник управления сопровождения проектов развития промышленности в ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ: ГБУ «Агентство промышленного развития Москвы».

Спикер в своём докладе подробно рассказал о возможностях платформы: Банк Технологий», как Правительство Москвы развивает технологии устойчивого развития (ESG) для промышленных предприятий.

КСЕНИЯ ТЕМНИКОВА — к.э.н., международный эксперт по ESG стратегии, заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Профконсалт ИСМ», консультант/ведущий аудитор систем менеджмента противодействия коррупции (ISO 37001), систем менеджмента непрерывности бизнеса (ISO 22301), систем менеджмента информационной безопасности (ISO/IEC 27001), доцент кафедры «Информационная безопасность» факультета информационных технологий Московского политехнического университета.

Ксения Темникова в своём докладе отметила основные проблемы и слабые места в интеграции ESG-повестки в бизнес-процессы предприятий, представила кейсы, взаимосвязь процессов ESG-трансформации с финансовыми результатами деятельности, финансовой и нефинансовой отчетностью.

Ксения Темникова представила комплексный подход к ESG-трансформации во взаимосвязи с вопросами управления непрерывностью бизнеса, включая вопросы проведения стратегических ESG-сессий, подготовки и переподготовки кадров. Отмечалось, что предприятиям важно обеспечить транспарентность, открытость и доступность данных, касающихся Устойчивого развития, ESG-характеристик в публичной отчетности. Вместе с тем для того, чтобы конфиденциальная информация деловых партнеров оставалась таковой предприятиям необходимо уделять внимание вопросам внедрения, поддержания и совершенствования систем управления информационной безопасностью в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками. Освещены вопросы проведения аудита предприятия с точки зрения его готовности к ESG-трансформации, проведения ESG-аудита поставщиков, всей цепочки создания ценности.

Модератором мероприятия стал:

Алексей Архипов — президент Евразийского Торгово-Промышленного Союза и основатель RU TALKS, топ-менеджер корпораций: Норникель, Русал, En+, Уралхим.

Алексей Архипов подвёл итоги в завершении деловой части:

«ESG Трансформация затронет все отрасли экономики и бизнеса, что отразится на всех участниках рынка. Важно именно сейчас бизнесу и государственным ведомствам вести активно конструктивный диалог по направлению Устойчивого развития, роль регуляторов должна измениться: от контролирующих функций перейти к созданию глобальных платформ по ESG трансформации.»

По завершении деловой части — во время фуршета и концертной программы, участники мероприятия имели возможность в дружественной атмосфере установить деловые контакты и обсудить итоги мероприятия.

Участники — руководители высшего звена:

Shell, Россельхозбанк, Газпром-Медиа, Vesta Outdoor Group, Правительство Москвы, ТПП РФ, ТПП Москвы.

RU TALKS планирует провести серию деловых мероприятий по ESG стратегии с учётом отраслевой специфики. Бизнес-клуб приглашает к участию все заинтересованные стороны.

Партнёры и спонсоры:

«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» — велнес клуб

Vesta Outdoor Group

Villa Kadashi

Isakov Jewelry

L-Priority

ПРО БИЗНЕС ТВ

Клуб Директоров

Глобал Мск

RU TALKS — топ-3 влиятельных деловых сообществ