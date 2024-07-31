Eshopmedia и билайн adtech проанализировали рынок e-commerce России

Актуальная информация, касающаяся рекламных возможностей 14 наиболее посещаемых e-commerce площадок России, специализирующихся на категории Food – Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Самокат, X5 Group, Магнит и других – была собрана ритейл-медиа агентством Eshopmedia, совместно с билайн adtech, подразделением по рекламным технологиям билайн бизнес.

Лидеры в разделе «объем трафика» – маркетплейсы, завоевавшие колоссальную лояльную аудиторию, благодаря чему данные площадки являются универсальными как для медийных, так и для performance кампаний.

Модель закупки рекламы по фиксированной стоимости остается наиболее востребованной и предоставляется всеми площадками. Лишь 6 из 14 площадок предлагают закупки по CPM и только 2 – по CPC.

Непоставщикам 12 из 14 площадок доступен формат click out – переход на сайт онлайн-ритейлера кликом на размещенное на сайте или в мобильном приложении рекламное объявление.

Отмечается у большинства участников рынка и хорошее развитие рекламного инвентаря, позволяющее коммуницировать на разных этапах принятия решения о покупке.

Анализ осуществлялся по 35 параметрам, таким, как совокупное количество посетителей сайтов и приложений, размер среднего чека, потенциал таргетинга, варианты закупки рекламы, метрики эффективности предприятий. По итогам анализа была создана сравнительная таблица, при помощи которой рекламодателям облегчается выбор при размещении рекламных кампаний.

По мнению коммерческого директора и сооснователя Eshopmedia Ларисы Юстус, по результатам анализа можно сделать вывод о стремлении всех игроков к технологическому развитию своего рекламного потенциала и формированию эффективных коммуникационных инструментов для работы с покупателями.