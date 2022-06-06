«ЭСКОМ» поздравил фармацевтов с профессиональным праздником

29 мая ставропольский концерн «ЭСКОМ» в честь Дня фармацевтического работника провел на своей площадке День открытых дверей. Среди гостей были представители Государственной Думы РФ и Правительства Ставропольского края.

День фармацевтического сотрудника отмечается в России во второй раз в истории отрасли. Праздник, устроенный ставропольским фармакологическим предприятием, стал настоящим городским событием. В нем приняли участие более 800 работников концерна вместе со своими семьями, детьми, внуками, родными и близкими.

Организаторы постарались, чтобы в этот день каждый гость «ЭСКОМа» получил заряд энергии и бодрости на год вперед. Дети с радостью восприняли возможность пройти с экскурсией по заводу. Мечта каждого ребенка — побывать на рабочем месте родителей, особенно на крупном заводе, где все для них впервые и вновь. Затем для юных зрителей организовали множество активностей с научными шоу, играми и вкусными угощениями.

Работникам концерна в этот день было высказано особое уважение. Ветераны и молодые сотрудники – все, кто внес свой вклад в успех общего дела — получили почетные грамоты и медали за профессиональное мастерство.

Выступая перед журналистами, руководитель концерна «ЭСКОМ» Гелани Азиров отметил: «Нам важно, чтобы члены профессионального сообщества чувствовали причастность к общей идее, ощущали себя частью чего-то большого. Импортозамещение открыло новые возможности, и сегодня мы готовы внести свой вклад в будущее российской фармацевтики».