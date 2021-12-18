«Если люди вошли в историю – пусть лежат»: потомок Ленина – о том, почему нам нужен мавзолей

Внучатый племянник Ленина Станислав Свистунов высказался по поводу идеи захоронения вождя пролетариата после публикации очередного ролика нашумевшего проекта «Невыносимое выносимо

В середине декабря в сети появилось новое видео проекта «Невыносимое выносимо», авторы которого выступают за захоронение Ленина и сравнивают мавзолей с кладбищем.

По сюжету на Красную площадь приходит пара влюбленных, компания друзей и семья, но вместо Кремля и ГУМа они видят перед собой могилы и мавзолей с Лениным. Видео озвучил актер Максим Виторган. «Вы бы пошли на свидание… на кладбище? Повели бы друзей на каток на кладбище?», – спрашивает Виторган.

«На очередном хайпе что-то говорить нет смысла. Если его [Ленина] захоронят — меньше темы для разговора будет, а так хоть есть, что обсудить. Я за то, чтобы не трогать памятники. <…> Есть люди, которые вошли в историю, так пусть лежат. Они не говорят, что надо весь Кремль убрать? Всю стену убрать, Жукова, Гагарина, Королева, героев Гражданской войны. А они как по Красной площади ходят, они не знают, что там было место, где людей убивали?», – высказался Свистунов в интервью изданию Readovka.

По мнению депутата Госдумы от партии КПРФ Юрий Синельщиков, «многие люди, может быть, даже большинство, за то, чтобы Ленин оставался там, где он сейчас находится». Об этом он сообщил каналу «Москва 24», хотя по данным последнего опроса ВЦИОМ в 2017 году, за захоронение Ленина выступают уже 63% россиян.

Первое видео проекта «Невыносимое выносимо» появилось в сети год назад на YouTube канале «Расстранный проезд, дом 3». Название канала совпадает с адресом петербургского кладбища, где захоронены мать и сестры Владимира Ленина. В первом ролике обыгрывались расстрельные приказы вождя.

За последний год вышло еще три видео с актерами Чулпан Хаматовой, Пьером Бурелем, Лолитой Милявской и Александром Гудковым. В каждом ролике обыгрываются новые идеи в пользу перезахоронения Ильича. Видео проекта набрали в соцсетях и на YouTube несколько миллионов просмотров.