Если ребенок боится идти к стоматологу

Дентофобия — так называется страх малыша перед зубным врачом. Подобное состояние может приводить к тому, что ребенок нервничает, хватает стоматолога за руки, мешая ему проводить манипуляции, а нередко и теряет сознание от нервного перенапряжения.
Почему дети боятся стоматолога
Причины боязни малыша перед посещением стоматолога в детской поликлинике могут быть самыми разными.
В случае первичного визита к врачу дети обычно формируют негативное представление о лечении зубов из разговоров родителей.
Нередко бывает так, что взрослые с благой целью запугивают малыша, рассказывая, почему может быть больно, если есть много сладкого и потом лечить кариес.
Обманывая ребенка обещаниями, что доктор просто посмотрит зубки, не стоит ждать, что малыш захочет повторно идти к зубному.
Кроме того, это может быть естественный страх ребенка перед незнакомым местом и посторонними людьми.
Как справиться со страхами ребенка
Психологи советуют, как можно раньше приучать ребенка не бояться людей в белых халатах, включая стоматолога. Как же можно побороть боязнь лечения зубов?
- Очень важен поиск своего врача, который с первого посещения найдет общий язык с малышом и будет помогать ему преодолевать свои страхи. Причем даже дорогие частные стоматологические клиники не всегда означают качественную помощь.
- Помочь освоиться с условиями клиники помогут регулярные визиты к врачу, не реже двух раз в год. Можно начать с профилактического осмотра, чтобы ребенок привык к посещению врача. Для первых походов лучше планировать минимальный объем процедур.
- Обязательно нужно объяснить и проговорить с ребенком, зачем и куда они идут, что ему предстоит, при этом не пугая, но и не обманывая его.
- Первый визит можно обставить как игру в доктора и договориться с врачом, чтобы он вручил ребенку подарок, припасенный родителями заранее.
- Лучше на личном примере показать, что в лечении нет ничего страшного. Пусть ребенок успокоится, увидев, как родители лечат зубы.
- Чтобы успокоить и отвлечь ребенка, можно прямо в кабинете стоматолога включить мультфильм.
- Нельзя стыдить ребенка, даже если он боится и плачет. Наоборот, нужно хвалить его за храбрость и терпеливость.
- Ребенок почувствует себя увереннее, если в кабинете врача будут присутствовать его родители.
- Опытный врач всегда позволит малышу посмотреть, как будут лечить зубки другому ребенку, который спокойно переносит все процедуры.
- Если ребенок все же волнуется, лучше применить седацию кислородом для снятия напряжения. Закись азота разрешается применять детям с возраста 3 лет. При большом объеме работ, а также деткам менее трех лет или некоторым группам детей рациональнее делать общий наркоз.
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