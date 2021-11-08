Если ребенок боится идти к стоматологу

Дентофобия — так называется страх малыша перед зубным врачом. Подобное состояние может приводить к тому, что ребенок нервничает, хватает стоматолога за руки, мешая ему проводить манипуляции, а нередко и теряет сознание от нервного перенапряжения.

Почему дети боятся стоматолога

Причины боязни малыша перед посещением стоматолога в детской поликлинике могут быть самыми разными.

В случае первичного визита к врачу дети обычно формируют негативное представление о лечении зубов из разговоров родителей.

Нередко бывает так, что взрослые с благой целью запугивают малыша, рассказывая, почему может быть больно, если есть много сладкого и потом лечить кариес.

Обманывая ребенка обещаниями, что доктор просто посмотрит зубки, не стоит ждать, что малыш захочет повторно идти к зубному.

Кроме того, это может быть естественный страх ребенка перед незнакомым местом и посторонними людьми.

Как справиться со страхами ребенка

Психологи советуют, как можно раньше приучать ребенка не бояться людей в белых халатах, включая стоматолога. Как же можно побороть боязнь лечения зубов?

Очень важен поиск своего врача, который с первого посещения найдет общий язык с малышом и будет помогать ему преодолевать свои страхи. Причем даже дорогие частные стоматологические клиники не всегда означают качественную помощь.

Помочь освоиться с условиями клиники помогут регулярные визиты к врачу, не реже двух раз в год. Можно начать с профилактического осмотра, чтобы ребенок привык к посещению врача. Для первых походов лучше планировать минимальный объем процедур.

Обязательно нужно объяснить и проговорить с ребенком, зачем и куда они идут, что ему предстоит, при этом не пугая, но и не обманывая его.

Первый визит можно обставить как игру в доктора и договориться с врачом, чтобы он вручил ребенку подарок, припасенный родителями заранее.

Лучше на личном примере показать, что в лечении нет ничего страшного. Пусть ребенок успокоится, увидев, как родители лечат зубы.

Чтобы успокоить и отвлечь ребенка, можно прямо в кабинете стоматолога включить мультфильм.

Нельзя стыдить ребенка, даже если он боится и плачет. Наоборот, нужно хвалить его за храбрость и терпеливость.

Ребенок почувствует себя увереннее, если в кабинете врача будут присутствовать его родители.

Опытный врач всегда позволит малышу посмотреть, как будут лечить зубки другому ребенку, который спокойно переносит все процедуры.

Если ребенок все же волнуется, лучше применить седацию кислородом для снятия напряжения. Закись азота разрешается применять детям с возраста 3 лет. При большом объеме работ, а также деткам менее трех лет или некоторым группам детей рациональнее делать общий наркоз.

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