Если вы все еще пытаетесь разгладить морщины

Сегодня на рынке так много средств от морщин, укрепляющих и разглаживающих препаратов для кожи, что обычному человеку практически невозможно понять, какие продукты действительно работают, а какие нет. Не говоря уже о том, что кожа без морщин –– удовольствие не из дешёвых.

Но мы понимаем, что глубокие морщины могут серьезно убить жизненный тонус. И если вы пробовали продукт за продуктом без каких-либо улучшений –– читайте об инновационном препарате от морщин, который разработали учёные, совершенно не озабоченные проблемами красоты.

В ходе работы над восстановлением функций повреждённого позвоночника совместно с учеными РФФГБУ НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова были получены дополнительные данные, имеющие значение в других отраслях медицины. В результате был создан препарат нового поколения для клеточных технологий, получивший название СФЕРО®гель.



СФЕРО®гель — это биомиметик, который сейчас успешно применяют хирурги, ортопеды, гинекологи, урологи, окулисты. СФЕРО®гель является инкубатором для воспроизведения организмом недостающей ткани в месте его введения. И, конечно, не воспользоваться такими удивительными свойствами новой разработки не могли косметологи –– в интересах миллионов пациенток, пока не готовых лечь под нож в борьбе со старением.

Препарат прошёл испытания и запущен в производство нашей российской компанией БИОМИР сервис, которая специализируется на выпуске биоимплантатов для клинического использования. Действующая на предприятии система качества сертифицирована по российскому и международному стандартам, что подтверждено сертификатом международного признания IQNet.

СФЕРО®гель не имеет аналогов среди применявшихся в косметологии средств. Он выполняет функции филлера, при этом не являясь таковым. СФЕРО®гель решает более важную задачу, запуская воспроизводство новых здоровых собственных клеток.