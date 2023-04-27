Евразийский центр инноваций продал свою долю в стартапе Onder

Рост ONDER от стадии стартапа до полноценного бизнеса позволил сооснователям выкупить долю венчурного инвестора с тем, чтобы двигаться дальше.

Стартап ONDER был создан в 2018 году Рустамом Габитовым, Маратом Муфлихановым, Рустемом Хуснутдиновым и Дианой Исламовой. Компания разрабатывает и внедряет цифровые решения в электроэнергетике и промышленности.

История партнёрства ONDER и Евразийского центра инноваций началась с программы акселерации, которую команда прошла в числе 10 других компаний. Инвестиции в проект составили 5 млн руб. В 2020 году проект также получил инвестиции от Фонда содействия инновациям.

«Сделка по выкупу доли у венчурного фонда Евразийского центра инноваций нашей командой, прошедшая на прошлой неделе, подтверждает, что несмотря на сложившуюся конъюнктуру венчур развивается, а компании ИТ-сектора успешно растут. Безусловно интенсивному развитию ONDER способствовали инвестиции Евразийского центра инноваций, в том числе и потому, что заход венчурного инвестора позволил привлечь внимание к компании и обеспечить стратегически важное партнёрство с отраслевым инвестором. Совокупный объём инвестиций в ONDER составил более 40 млн. руб. и позволил увеличить выручку компании в 20 раз за 4 года. Сегодня в компании работает 25 человек и 2 команды разработчиков», – отметила Диана Исламова, директор по развитию ONDER.

Одна группа продуктов, которые изначально развивала компания ONDER, представляет собой цифровые энергетические сервисы на основе блокчейн-технологий и смарт-контрактов, которые меняют модели взаимодействия между участниками энергетического рынка, например, цифровой сбыт. Кроме того, ONDER развивает проекты, связанные с развитием «зеленой» энергетики. Команда стартапа имеет наработки для развития локальных энергорынков, полученные в рамках международного проекта в Сингапуре, в партнерстве с компаниями Engie и Schneider.

«Через программы Евразийского центра инноваций проходят лучшие технологические стартапы, получая реальную помощь с развитием продукта, выходом на новые рынки, построением партнерских отношений с инвесторами и корпорациями. Рады результату нашего совместного развития компании Onder и переходу на новый уровень развития. Впереди много проектов и задач, которые проффесиональная команда Onder сможет блестяще реализовать», – комментирует Ирина Мацкевич, генеральный директор Евразийского центра инноваций.

Рост компании от стадии стартапа до полноценного бизнеса позволил выкупить сооснователям долю венчурного инвестора по дивидендной модели.

Евразийский центр инноваций (ЕЦИ) 13 лет развивает лучшие традиции управления инновациями от идеи до воплощения в прибыльный бизнес. Более 3000 предпринимателей прошли через программы ЕЦИ и получили инвестиционную поддержку. В фокусе Центра активная работа с корпоративными клиентами, вузами и инновационной инфраструктурой в России и странах ЕАЭС.

ONDER разрабатывает ИТ-решения, способные стать драйвером для создания новых бизнес-моделей для компаний энергетической отрасли. Среди ключевых клиентов такие компании как ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», ПАО «Т Плюс», АО «Атомэнергопромсбыт», АО «Сетвеая компания» и др. Компания является резидентом ОЭЗ «Иннополис», партнером НТИ «Энерджинт» (участвует в разработке и реализации дорожной карты по совершенствованию законодательства в энергетической отрасли).