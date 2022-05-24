Европейская студия постпроизводства выбирает масштабируемое сетевое хранилище Infortrend

Infortrend® Technology, Inc., один из ведущих в отрасли поставщиков корпоративных хранилищ, помог европейской постпроизводственной креативной студии оптимизировать систему сетевого хранения с помощью горизонтально масштабируемого сетевого хранилища EonStor CS. Система Infortrend NAS обеспечивает максимальную емкость памяти, простоту управления и гибкое расширение хранилища для повышения производительности постпроизводственной обработки медиаматериалов.

Креативная европейская студия, специализирующаяся на креативной рекламе, постпроизводственном редактировании и анимации, имеет проблемы с хранением информации. Вследствие взрывного роста объема данных у победителя самой узнаваемой в мире международной рекламной премии Clio Awards, среди чьих клиентов такие всемирно известные бренды, как Coca-Cola, Nike, Riot Games и пр., возникли проблемы с производительностью и доступным объемом памяти.

Эта студия использует три системы сетевого хранения данных для особых эффектов и нелинейного редактирования, а также обмена файлами, резервного копирования и архива. Их основная проблема заключается в том, что данные хранятся в трех независимых томах, что затрудняет их эффективное использование имеющегося объема и требует ручного обслуживания для организации данных в соответствующих сетевых хранилищах. В связи с этим клиент желает заменить свою систему хранения на однотомное решение, которое позволяет снизить объем работы по управлению и одновременно предлагает возможности динамического расширения.

Для удовлетворения этих потребностей компания Infortrend предложила пять своих горизонтально масштабируемых сетевых хранилищ EonStor CS3024. Многоузловая горизонтально масштабируемая однотомная архитектура сетевого хранилища данных обеспечивает удобство управления и расширения объема. Эта система может быть дополнительно расширена за счет масштабирования до 144 узлов и до 84 жестких дисков на каждый узел, что обеспечивает объем памяти около 100 ПБ для поддержания постоянно расширяющихся проектов.

Превосходная производительность EonStor CS3024 на базе HDD рентабельна для редактирования видео с разрешением 4K. Этот 5-узловой кластер может поддерживать до 34 уровней одновременного воспроизведения без подвисания. Четыре твердотельных накопителя, встроенные в каждый узел в качестве кэша, обеспечивают более низкую задержку и повышают производительность чтения/записи. Кроме того, данное решение обеспечивает полную защиту данных, включая избыточный массив независимых дисков и помехоустойчивый код, защищающие от потери данных из-за неисправностей диска или узла.

«EonStor CS имеет все необходимые условия для удовлетворения потребностей постпроизводственной студии. Его производительность, гибкость расширения и различные механизмы защиты данных позволяют спокойно создавать и редактировать медиаматериалы», — заявил старший директор по товарному планированию компании Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).

Компания Infortrend занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды.