Европейские премьер-лиги: как они устроены. Часть 3: Германия

Немецкая футбольная Бундеслига — один из сильнейших национальных чемпионатов: в таблице коэффициентов УЕФА он располагается на 4 месте после Англии, Испании и Италии. Всего в серии выступают 18 сильнейших клубов, каждый из которых проводит по 34 матча за сезон. Все эти команды играют также в Кубке Германии, а победителю достается право побороться за Суперкубок — соревнование, состоящее из одного только матча с обладателем Кубка прошлого сезона или, если это один и тот же клуб, — с командой, занимающей вторую строчку по итогам Бундеслиги.

Лига проводится с 1963 года, а рекордсменом по победам является, конечно же, мюнхенская «Бавария» — на ее счету уже 31 кубок, причем 10 из них она завоевала за последние 10 лет. Чемпионский титул неоднократно получала и «Боруссия» (8 раз). Пожалуй, лучший бомбардир современной Бундеслиги — Роберт Левандовский, игравший в составах обеих команд.

Вообще «Бавария» — самый титулованный клуб не только Германии, но и мира. ФИФА поставила ее на третье место среди лучших команд мира 20 века после испанской «Реал Мадрид» и британской «Манчестер Юнайтед» (рейтинг был составлен по итогам голосования читателей журнала федерации). А в 2020 году мюнхенский клуб во второй раз выиграл «золотой хет-трик». В европейском футболе это удалось сделать лишь однажды — испанской «Барселоне».

20 января «Бавария» сыграет в Лейпциге с хозяевами поля «РБ Лейпциг», клубом, который находится на третьей строчке в турнирной таблице Чемпионата. По данным портала букмекерской конторы 1хСтавка вероятность победы гостей оценивается в 53%, кэф на ничью здесь достаточно высок — 4.34, как, впрочем, и на выигрыш «РБ Лейпциг» — 3.96.

Вслед за этим матчем ожидается интересная игра «Вольфсбурга» (7 строчка турнирной таблицы) и «Фрайбурга» (2 строчка). Исход встречи кажется непредсказуемым: по информации беттинговой компании 1хСтавка вероятность победы каждой команды и ничьей практически равны.