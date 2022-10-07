Европейский опыт: в Рязани появился первый жилой комплекс с комьюнити-центром

Девелоперская компания «Мармакс» представила первый в Рязани комьюнити-клуб, где жители могут общаться, учиться, отмечать праздники и развивать собственный бизнес. Новый FRIEND’S CLUB уже работает для всех жителей жилых комплексов «Наследие» и «Наследие Современности» и «Достояние».

В комьюнити-центре предусмотрена удобная зона-коворкинга – популярный запрос последних лет, где можно провести переговоры, видеоконференцию или пройти собеседование. В жилом комплексе «Голландия» парковый квартал в распоряжении жителей еще будет библиотека, спортивный зал как для индивидуальных, так и групповых занятий, а также специальные пространства для образовательных и творческих уроков. В рамках FRIEND’S CLUB желающие могут провести специальные мастер-классы – например, по гончарному мастерству или вязанию.

Для удобства жителей в центре предусмотрена мини-кухня, где можно выпить кофе за приятной беседой. В новом соседском центре будет реализована популярная на сегодня идея «гостеприимного дома» — в нем созданы все условия, чтобы каждый из резидентов, вне зависимости от возраста, чувствовал себя комфортно. Жители смогут организовать детский праздник, провести совместную тренировку с друзьями или посмотреть спортивную трансляцию.

«Безусловно, приоритеты покупателей новостроек постоянно меняются, и в топовых запросах уже давно не только эргономичные планировки, наполненность объектами инфраструктуры и качественное благоустройство, но и «теплая» атмосфера внутри проекта, — отмечает Терехова Анна, Руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – Именно поэтому включение в концепцию проекта комьюнити-пространств – необходимое решение, особенно в цифровую эпоху, когда значительная часть жизни перешла в режим онлайн. Добрососедство становится важнейшим элементом комфортной среды, поэтому мы будем продолжать активно инвестировать в развитие комьюнити в наших проектах».

Девелоперская компания «Мармакс», благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду. Большое внимание уделяется архитектуре проектов, разработанной в коллаборации с одним из лучших мировых архитектурных бюро из Нидерландов. Во дворах прорабатывается ландшафтный дизайн, созданный в концепции 4 сезона. Во всех домах есть фитнес-зал, коворкинг, детская игровая комната и магазины. Обслуживает комплексы собственная управляющая компания премиального класса, специалисты которой оперативно решают каждый из возникающих у жителей вопросов.