EW8.X-230 компании Shanghai Electric признана одной из 10 лучших морских турбин 2022 г. 

Компания Shanghai Electric объявила, что ее ветрогенератор EW8.X-230 был назван одной из 10 лучших морских турбин 2022 года, согласно последнему отчету Wind Power Monthly, ведущего мирового издания, посвященного ветроэнергетике. Награда была присуждена после того, как в сентябре 2022 года морская турбина нового поколения EW8.X-230, разработанная компанией Shanghai Electric на базе платформы Poseidon, была признана одним из самых инновационных продуктов 50 ведущих производителей турбин Китая.

Модель EW8.5-230, созданная Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd., это новейшая ветряная турбина с полупрямым приводом, предназначенная для прибрежных районов Китая со средней и низкой скоростью ветра. Генератор оснащен 100-метровыми лопастями из углеродного волокна и интеллектуальной технологией Sensor Roller. На протяжении всего его жизненного цикла применяются технологии цифрового проектирования, производства, эксплуатации и технического обслуживания. Новейшая система управления LeapX снижает рабочую нагрузку генератора, обеспечивая интеллектуальное взаимодействие с системой Shanghai Electric Fengyun (iWind).

Этот генератор является высокоэффективным решением для ветроэнергетики, обеспечивающим высокую надежность и стабильность работы в условиях низкой скорости ветра. Благодаря ультрасовременным технологиям и усовершенствованной конструкции модель EW8.X-230, как ожидается, установит новый стандарт в морской ветроэнергетике, что позволит Китаю, который сейчас стремится к ценовому паритету морской ветроэнергетики, продвинуться вперед к достижению целей по пику углеродных выбросов и углеродной нейтральности.

Благодаря высокоинтегрированной технологии полупрямой приводной цепи нового поколения генератор обеспечивает повышенную производительность при сохранении исключительной надежности. Кроме того, годы технологических инноваций и прорывов позволили Shanghai Electric усовершенствовать как установку в целом, так и ее основные компоненты, при этом значительно сократив стоимость киловатт-часа на протяжении всего жизненного цикла ветроэлектростанций.

EW8.X-230 может похвастаться самым большим диаметром ротора среди установленных моделей турбин — 230 метров, а ометаемая площадь этого ветрогенератора эквивалентна размеру 5,8 стандартных футбольных полей. Больший размер позволяет существенно увеличить выходную мощность. При среднегодовой скорости ветра 7,5 метра в секунду эта турбина способна вырабатывать 28 миллионов кВт·ч в год, удовлетворяя годовую потребность в электроэнергии примерно 14 500 домохозяйств, сокращая при этом потребление угля почти на 10 000 тонн и выбросы углекислого газа на 24 000 тонн.

На данный момент к электросети в восточной китайской провинции Шаньдун подключены сорок семь ветряных турбин с полупрямым приводом EW8.5-230. Этот проект длинной в 121 день установил мировой рекорд по самому быстрому строительству ветряной электростанции мощностью более 399,5 МВт. Он был назван первым проектом паритетной морской ветроэнергетики в 14-м пятилетнем плане Шаньдуна и одним из ключевых проектов, осуществляемых под контролем правительства провинции. Это также ветроэлектростанция, оснащенная коммерческими турбинами с самым большим в мире диаметром ротора.