Experience Abu Dhabi вместе с will.i.am  выпускают календарь крупнейших событий

Компания Experience Abu Dhabi совместно с легендарным артистом, автором песен и продюсером will.i.am отметят крупнейшие мероприятия сезона, более 150 непрерывно сменяющих друг друга событий по всему эмирату на протяжении следующих шести месяцев.

Наполненное разнообразными событиями и впечатлениями для каждого жителя и гостя эмирата, последнее издание календаря Abu Dhabi Calendar сочетает идеальную солнечную погоду с яркими событиями, включая гонки Abu Dhabi Grand Prix, концерты звезд — Ava Max, Tiësto и Foo Fighters, захватывающие чемпионаты NBA и UFC, культурные фестивали, интерактивные семейные шоу и другие представления, которые нельзя пропустить.

Abu Dhabi Calendar announces its back-to-back line-up of events with partners across travel, tourism and the media

Гурманы также смогут побаловать себя на первом в регионе и крупнейшем фестивале еды Michelin, а также возрожденном фестивале Taste of Abu Dhabi, в ресторанах из списка 50 лучших ресторанов Ближнего Востока и Северной Африки, а также на ежегодном фестивале Abu Dhabi Culinary Season.

Культурная программа календаря, музейные выставки и образовательные инициативы ярко освещают богатую историю и наследие ОАЭ и дополняются разнообразными мероприятиями в сфере визуального и исполнительского искусства.

Abu Dhabi Calendar announces its back-to-back line-up of events with partners across travel, tourism and the media

Любителей музыки ожидает множество разнообразных выступлений и артистов, среди выступлений которых найдется что-то интересное для каждого. От лучших современных артистов на концертах Umsiyat Music Series и выступлений Королевского филармонического оркестра с Брайаном Тайлером, Василием Петренко и Тимоти Чойем до Нэнси Аджорам и Spacetoon Orchestra на фестивале Mother of the Nation и фестивале Liwa Village.

В новом сезоне также возвращаются ежегодные книжные фестивали Al Ain Book и Al Dhafra, которые служат важнейшими торжествами, посвященными литературе и культуре эмиратов, которые дают уникальные возможности для общения с выдающимися писателями, издателями и художниками из ОАЭ.

Abu Dhabi Calendar announces its back-to-back line-up of events with partners across travel, tourism and the media

Оригинальный список событий Experience Abu Dhabi дополняется первым сезоном концертов Saadiyat Nights, который обещает еженедельные живые представления на пляже с декабря по февраль 2024 года. Еще одной премьерой для эмирата и региона станет чемпионат мира по суперкроссу Abu Dhabi GP, который подарит всплеск адреналина от предпоследнего раунда чемпионата WSX.

Радуясь зимнему солнцу, остров Яс готов принять восхитительные сезонные фестивали на своих объектах, включая зимний фестиваль в парке развлечений Ferrari World Abu Dhabi и фестиваль Winter Spectacular в парке развлечений Warner Bros. World™ Abu Dhabi. А тем временем, дебют бродвейской постановки Гамильтон на Ближнем Востоке, назначенный на январь 2024 на сцене Etihad Arena, продлен на неделю в связи высокой популярностью.

Abu Dhabi Calendar announces its back-to-back line-up of events with partners across travel, tourism and the media

Публикация обширного расписания мероприятий Abu Dhabi Calendar следует за начатой Experience Abu Dhabi кампанией «Дождаться не могу зимы» (Can’t Wait to Winter) — с участием индийской суперзвезды Ранвира Сингха, китайско-американской актрисы Лю Юйфей, а также легендарного комедийного дуэта из региона Персидского залива —Дауда Хуссейна и Хасана Аль Баллама.