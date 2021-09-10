Ежегодный инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021» состоится 9-10 сентября в Сибае (Башкортостан)

9-10 сентября в Сибае (Башкортостан) проходит ежегодный инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». Участие в мероприятии принимают представители федеральных и региональных органов власти, политики, бизнесмены, инвесторы, лидеры общественного мнения, блогеры. Одним из экспертов форума станет тренд-футуролог Игорь Сюч.

Сибай уже в третий раз выбран для проведения сабантуя не случайно. Сегодня именно этот небольшой город является промышленной, культурной и образовательной столицей Башкирского Зауралья. Здесь сконцентрирован мощный потенциал для дальнейшего экономического развития.

Зачем ехать на Инвестсабантуй «Зауралье-2021»

«Благодаря активной позиции управленческой команды, Республика всегда находится на передовом крае всех изменений, которые направлены на развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательности.

Республика Башкортостан впервые вошла в топ-5 Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ. Это значит, что усилия органов власти по созданию комфортных условий для бизнеса высоко оценили сами предприниматели. Республика не только использует и адаптирует лучшие практики по работе с бизнесом, но и вырабатывает собственные уникальные решения», — прокомментировал эксперт Игорь Сюч.

Об экономическом эффекте инвестсабантуя свидетельствуют итоги прошлогоднего форума: тогда было подписано 23 соглашения о партнерстве, что принесло Республике более 10 млрд. руб. За счет привлеченных инвестиций в городе было открыто 8 новых предприятий.

Гостей Всероссийского инвестиционного форума «Зауралье-2021» ждет насыщенная программа

Программа форума «Зауралье-2021», как всегда, насыщенная: участников ждут круглые столы, дискуссии, работа тематических профильных секций, фестивали. Кроме того, будет подписан ряд перспективных соглашений, которые положительно отразятся на экономике региона. Власти Башкирии планируют заключить соглашения на 80 млрд рублей. Это позволит создать в регионе более 2 600 новых рабочих мест.

На тематических сессиях участники будут обсуждать злободневные вопросы экологии, промышленности, аграрного комплекса, культуры и туризма. Один из экспертов – бизнес-аналитик, футуролог Игорь Сюч. Специалист по трендам будущего уже давно зарекомендовал себя на международном уровне, выступая в качестве эксперта на таких знаковых площадках, как «Петербургский международный экономический форум», ВЭФ, «Минский диалог».

Без четкой аналитики, прогнозирования рисков и долгосрочного планирования сегодня невозможно успешно развивать бизнес. Поймать тренды будущего и понять актуальные тенденции участникам сабантуя «Зауралье-2021» поможет Игорь Сюч эксперт Агентства Стратегических Инициатив, тренд футуролог.