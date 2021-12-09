Фальков пообещал открыть для ученых Кубани 400 лабораторий

В ближайшие два года в вузах региона откроется более 400 новых лабораторий. Об этом в ходе сочинского Конгресса молодых ученых заявил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. В мероприятии, организованном на базе Центра «Сириус», принял участие президент РФ Владимир Путин.

В четверг, 9 декабря, в рамках мероприятия состоялось расширенное заседание комиссии Госсовета по науке. Участники подводят итоги Года науки и технологий. Они ощутимы – создано 120 новых лабораторий при вузах, которыми руководят молодые ученые, и в которых работают молодые, но уже зарекомендовавшие себя специалисты. В основном, эти лаборатории находятся в регионах, что решает вопрос оттока кадров в Москву.

Еще один важный вопрос – обеспечение надлежащих жилищных условий для молодых ученых. По словам Валерия Фалькова, к сентябрю 2022 года будет начато строительство трех кампусов мирового уровня.

В ходе конгресса госкорпорация «Дом.РФ» поделилась пилотным проектом по строительству жилого дома, который она реализовала вместе с экспертами Высшей школы экономики. Так, вуз берет в аренду дом и сдает в субаренду студентам. По словам представителя «Дом.РФ», этот проект себя зарекомендовал, им заинтересовались и другие российские вузы. Поэтому успешную инициативу предложили распространить в федеральном масштабе.Поддержка и развитие технологического предпринимательства – еще один новый проект, который скоро стартует. На его реализацию в ближайшие три года предполагается выделить 19 млрд рублей.

Одно из преимуществ Конгресса молодых ученых заключается в том, что правительство и чиновники, выслушивая перспективных специалистов по теме необходимых изменений для ведения комфортной научной деятельности, получают обратную связь.

Источник фото: nauka.tass.ru