Farasis Energy подписала соглашение о партнерстве с Ingar в рамках  INAPA 2024 

В рамках крупнейшей в Юго-Восточной Азии комплексной выставки автомобильных и мотоциклетных запчастей, прошедшей в Джакарте, Индонезия, компания Farasis Energy, мировой лидер по производству аккумуляторных батарей для транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, и систем аккумулирования энергии, представила свою новейшую серийную разработку Super Pouch Solution (SPS), а также стандартные батареи для электромотоциклов 7432/7455 и серию продукции для замены батарей.

(PRNewsfoto/Farasis Energy(GanZhou)Co.,Ltd.)

В день открытия выставки Farasis Energy также объявила о стратегическом партнерстве с компанией Ingar, одной из основоположниц новой энергетики в Индии. Это сотрудничество направлено на ускорение процесса электрификации пассажирских и двухколесных транспортных средств в странах Юго-Восточной и Южной Азии, что будет способствовать энергосбережению, сокращению выбросов и развитию производственных цепочек.

Система SPS предназначена для оптимизации эффективности зарядки, снижения затрат, повышения производительности и адаптации к различным моделям электромобилей. В этом новаторском решении объединены четыре ключевые технологии: крупноформатные аккумуляторные элементы, интегрированные аккумуляторные системы, передовые производственные процессы и эффективная прямая переработка. Стандартные батареи для электромотоциклов 7432/7455 отличаются высокой плотностью энергии, возможностью быстрой зарядки, легкостью конструкции, превосходными высокотемпературными характеристиками и значительной мощностью.

Farasis Energy добилась существенных успехов в области безопасности и энергоэффективности, разработав технологию защиты от теплового разряда отдельно взятых аккумуляторных элементов. Компания завершила подготовку к серийному производству элемента аккумуляторной батареи емкостью 400 Втч/кг, а также разработку опытного образца элемента емкостью 500 Втч/кг. Ее системы BMS/EE разработаны автономно и прошли сертификацию на функциональную безопасность согласно критериям ASIL C стандарта ISO26262.

На международном уровне Farasis Energy сотрудничает с такими мировыми гигантами, как Mercedes-Benz, Siro, Mahindra Group, Zero, Polaris и Aurora. Опираясь на новое стратегическое партнерство с компанией Ingar, специализирующейся на производстве пассажирских транспортных средств и мотоциклов, работающих на альтернативных источниках энергии, а также литиевых батарей и разъемов к сменным батареям, Farasis Energy намерена содействовать преобразованию энергетики и модернизации промышленности в странах Юго-Восточной и Южной Азии. Компания Ingar была основана в 1988 году и стала одним из первых представителей Индии в отрасли альтернативной энергетики. Сферой ее специализации является поиск альтернативных и возобновляемых источников энергии, которые позволили бы решить проблемы, связанные с производственно-сбытовыми цепочками. Основная продукция компании включает в себя пассажирские транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии, литиевые батареи для двухколесных транспортных средств и разъемы для замены батарей. Деятельность компании охватывает сотрудничество с крупными индийскими производителями комплектного оборудования, работающего на альтернативных источниках энергии, передачу электроэнергии с использованием инфраструктуры связи, а также производство промышленных электрических компонентов. Среди ее клиентов — ведущие индийские компании, такие как Tata Motors, Mahindra Group, BAJAJ и OLA DAIKIN.