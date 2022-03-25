ФАС Краснодарского края инициировала расследование против двух сахарных заводов

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю инициировали антимонопольное расследование в отношении двух сахарных предприятий региона. В ведомстве пояснили, руководство заводов подозревается в картельном сговоре на рынке сахара. В случае установления вины, участники сговора обязаны будут оплатить многомиллионные оборотные штрафы.

ФАС возбудила дела после того, как сотрудники органов прокуратуры и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратились с соответствующим коллективным заявлением в службу по факту необоснованного повышения сахарными заводами отпускных цен. По мнению заявителей, каких-либо предпосылок на рынке федерального субъекта для значительного и одномоментного повышения отпускных цен на сахар для предприятий-конкурентов не наблюдается. Соответственно, в действиях руководства хозяйствующих субъектов усматриваются отчетливые признаки картельного сговора, целью которого является поддержание в условиях ажиотажного спроса цен на сахар.

В аппарате губернатора отметили, что установлен факт одновременного повышения «Сахарным комбинатом “Тихорецкий”» и Павловским сахарным заводом цены на продукт сразу на 30% – более чем до 68 рублей за килограмм. В то время как себестоимость сахара в производстве осталась неизменной – около 29 рублей за килограмм, подсчитали в региональной антимонопольной службе.

Накануне стало известно, что два антимонопольных расследования ФАС инициировала в Воронежской области. Причиной возбуждения дел стали многочисленные обращения местных жителей на горячую линию службы с жалобами на искусственные недопоставки сахара в сети «Магнит» и «Пятерочка». Через недопоставки ритейлеры поддерживали ажиотажный спрос на продукт и получали на этом сверхприбыль.

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