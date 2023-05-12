Fashion-индустрия в категории премиум и люкс: итоги 2022 года и перспективы

Компанией ResearchView был проведен анализ данных ранее проведённых исследований рынка fashion (одежда, обувь, аксессуары) класса премиум и люкс в России с целью выявления, какие изменения произошли на рынке в 2022 году и какие перспективы ожидаются.

Объем рынка российского fashion-ритейла постепенно восстанавливался после коронавирусного провала: с 2,43 трлн рублей в 2020 г. до 2,97 трлн в 2021 г. В 2022 году поведение потребителя было совершенно нетипично: вместо сокращения покупок и перехода к сберегательной модели потребления наблюдался ажиотажный спрос на fashion-товары, что было спровоцировано предстоящим уходом западных брендов, а также обвалом рубля в начале года, создавшего предпосылки к росту цен. Согласно РБК, объем розничных продаж fashion-товаров в России в 2022 году составил 3,079 трлн рублей.

Fashion-рынок можно разделить на три сегмента: масс-маркет, премиум и люкс. Наиболее высокий спрос наблюдается в бюджетном сегменте: в 2021 г. доля одежды масс-маркета составляла 65%, в 2022 г. — 72%. Спрос на средний ценовой сегмент упал на 5 пунктов в 2022 году. Премиум и люкс сегменты составляют небольшую, но стабильную долю fashion-рынка: в 2021 году данные сегменты занимали 10% всего рынка, а в 2022 году эти сегменты потеряли 2 пункта.

В 2021 году местные представительства глобальных люксовых марок наращивали свою выручку двузначными темпами, показав самые высокие продажи за последние пять лет. Наиболее высокий объем продаж наблюдался у Chanel (18,44 млрд. рублей), Christian Dior (8,58 млрд. рублей) и Hugo Boss (7,61 млрд. рублей).

Однако с марта 2022 года более 70 международных fashion-ритейлеров приняли решение о закрытии своих представительств и остановке бизнеса в России. О своем уходе сообщили в большинстве своем именно премиальные, люксовые бренды. Среди них: Gucci, Balenciaga, Yves Saint Lauren, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss, Burberry, Prada, и т.д.

В связи с уходом брендов, согласно Fashion Consulting Group, в торговых центрах примерно на 25% сократилось брендовое разнообразие, освободилось около 3 млн. м2 торговых площадей.

Тем не менее, некоторые крупнейшие fashion-ритейлеры в России смогли нарастить свою выручку в 2022 году. Так, например, выручка Крокус Сити Молл составила 47,2 млрд руб. +8% к 2021 г., а Стокманн увеличил свою выручку на 14% в 2022 году. Однако, у других крупных fashion-ритейлеров наблюдалась отрицательная динамика: выручка Bosco Vesna в 2022 году упала на 8,8% по сравнению с прошлым годом, ГУМа – на 13,1%, ЦУМа – на 18%.

При этом ожидания участников рынка более чем оптимистичны, большинство ожидает роста выручки в 2023 г. по сравнению с 2022 г.

Ключевые тенденции рынка (топ-3):

расширение базы поставщиков и клиентов;

изменение ассортиментной линейки за счет увеличения доли новых стран (Россия, Турция, Китай, Корея) и брендов;

усиление развития онлайн торговли;

усиление роли и увеличение доли частных байеров.

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