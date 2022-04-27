FDA одобрило Direct Biologics 3 этап острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)

Компания Direct Biologics, специализирующаяся на регенеративной биотехнологии и использующая инновационную технологию внеклеточные везикулы (ВВ), сегодня объявила о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA, Food and Drug Administration) одобрило проведение клинического исследования 3-го этапа с использованием исследуемого препарата ВВ, под названием ExoFlo, для лечения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) вызываемое Covid-19. Direct Biologics — первая и единственная на сегодняшний день компания, использующая технологию ВВ и получившая разрешение FDA на прохождение третьего этапа Нового исследуемого препарата (IND).

Испытание 3-го этапа будет проводиться под эгидой первого звания Передового препарата регенеративной медицины (RMAT), одобренного FDA для терапии ВВ, что делает Direct Biologics одной из 70 компаний в истории FDA, получивших официальное звание RMAT (Regenerative Medicine Advanced Therapy). Как и программы ускоренного и прорывного назначения, программа RMAT была создана FDA для ускоренного утверждения перспективных регенеративных препаратов, которые демонстрируют способность лечить серьезные, угрожающие жизни заболевания.

«Получение разрешения FDA на проведение 3-го этапа является ключевым в развитии Direct Biologics», — заявил соучредитель и генеральный директор компании Марк Адамс (Mark Adams). «В сочетании с маркировкой RMAT в настоящее время мы находимся на ускоренном пути к коммерциализации с жизненно важного лекарственного средства-ExoFlo. Исследование 3-го этапа под названием «Погасим Covid-19» — это международное, многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное исследование с контролем по плацебо. Исследование будет проводиться с привлечением пациентов с ОРДС в больницах США, Испании, Индии, Иордании, Египта, Ливана и Южной Африки. Целью исследования является демонстрация значительного снижения смертности после лечения с использованием ExoFlo по сравнению со стандартным лечением. Являясь первопроходцем в области регенеративной терапии, компания Direct Biologics меняет будущее медицины».

«Независимо от того, останется ли Covid-19 пандемией или станет эндемией, одна проблема остается неизменной: эффективная терапия ОРДС. Люди старше 65 лет и люди с коморскими заболеваниями, зараженные вирусом SARS-CoV-2, всегда будут подвержены риску развития тяжелой инфекции и ОРДС», — заявил соучредитель и президент компании Джо Шмидт (Joe Schmidt).2-й этап испытаний показал, что препарат ExoFlo, демонстрирующий высокую безопасность и многообещающее снижение смертности в течение 60 дней, может кардинально улучшить качество жизни пациентов, госпитализированных с ОРДС. Получение одобрения FDA для перехода к 3-му этапу исследований является выдающимся достижением, поскольку пока не существует лечения ОРДС. Врачи и пациенты по всему миру уже давно ожидают решения проблемы».

«Работа над исследованиями ExoFlo — это привилегия», — заявил господин Шмидт. Вик Сенгупта (Vik Sengupta), директор по медицинским вопросам. «Растущее количество клинических данных свидетельствует о том, что ExoFlo является лекарственным средством, вселяющим надежду на лечение заболевания, уровень лечения которого за десятилетия не достиг прогресса. Эта надежда наиболее ярко выражена в историях пациентов, получивших препарат ExoFlo для лечения. Только на прошлой неделе женщина в Вирджинии воссоединилась со своими детьми после того, как она в течение 2-х месяцев была подсоединена к аппарату механической вентиляции легких из-за ОРДС, вызванного Covid-19. Но при последней попытке спасти жизнь пациентки врачи отделения интенсивной терапии подали прошение о применении препарата ExoFlo по исключительным обстоятельствам, и пациентка чудом выздоровела. Миллионы таких людей, как она, никогда не выйдут из больницы. Мы хотим изменить эту ситуацию, предоставив препарату ExoFlo статус золотого стандарта лечения ОРДС и обеспечив его доступность для пациентов по всему миру».

Штаб-квартира компании находится в Остине (шт. Техас, США). Direct Biologics является ведущим на рынке новатором и производителем продукции регенеративной медицины по стандартам cGMP. Флагманский препарат ExoFlo состоит из тысячи сигналов в форме регулятивных белков, микроРНК и мессенджерной РНК, которые отвечают за связь между клетками. ExoFlo использует естественную целебную силу мезенхимальных стволовых клеток (МСК), не требуя добавления стволовых клеток.