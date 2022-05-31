FDA одобрило заявку на применение препарата TIBSOVO® для лечения острого миелолейкоза

Фармацевтическая компания Servier, лидер в области разработки и производства препаратов, которые дают онкологическим больным надежду на будущее, объявила, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ее заявку на использование препарата TIBSOVO® (таблеток ивосидениба) в сочетании с азацитидином для лечения впервые диагностированного острого миелоидного лейкоза с мутациями в гене IDH1 у пациентов в возрасте от 75 лет и старше или имеющих сопутствующие заболевания, исключающие применение интенсивной индукционной химиотерапии. TIBSOVO — первый препарат для подавления метаболизма раковых клеток, одобренный к применению в сочетании с азацитидином для лечения пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) с мутациями в гене IDH1. Исследование на основе гибкого подхода AGILE было единственным клиническим исследованием III фазы, предназначенным для изучения воздействия препарата на впервые диагностированных пациентов с ОМЛ, сопровождаемым мутациями в гене IDH1, которые не подлежат лечению с применением интенсивной химиотерапии.

Дополнительная заявка на регистрацию нового препарата (sNDA) TIBSOVO получила статус приоритетного рассмотрения и была во внеочередном порядке рассмотрена FDA в рамках пилотной программы ускоренной регистрации лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний Real-Time Oncology Review (RTOR), целью которой является обеспечение безопасного и эффективного лечения для пациентов в кратчайшие сроки.1

«Вынесенное сегодня положительное решение основывается на накопленной доказательной базе по препарату TIBSOVO, который на данный момент уже одобрен для лечения многих видов злокачественных опухолей, сопровождаемых мутациями в гене IDH1, — заявил Дэвид К. Ли (David K. Lee), генеральный директор компании Servier Pharmaceuticals. — Как лидеры в области разработки и производства лекарств для лечения онкологических заболеваний и первопроходцы в изучении научных основ целевого ингибирования IDH, мы рады представить пациентам с острым миелоидным лейкозом новый вариант терапии и еще раз подтвердить свою приверженность курсу на внедрение инновационных медицинских препаратов против злокачественных новообразований и других заболеваний».

Положительное решение по заявке на расширенное применение препарата TIBSOVO было принято на основании данных, полученных в ходе проведения международного клинического исследования AGILE III фазы по изучению воздействия препарата на впервые диагностированных и не проходивших ранее лечение пациентов с ОМЛ, сопровождаемом мутациями в гене IDH1. Результаты клинического исследования AGILE III фазы продемонстрировали статистически значимое улучшение показателей бессобытийной выживаемости (БСВ) (отношение риска [ОР] = 0,35 [95% ДИ 0,17, 0,72], двусторонний Р-критерий = 0,0038)2 и показателя общей выживаемости (ОВ) (ОР = 0,44 [95% ДИ 0,27, 0,73]; двусторонний Р-критерий = 0,0010). Применение препарата TIBSOVO в комбинации с азацитидином в качестве терапии первой линии для лечения ОМЛ с мутациями в гене IDH1 привело к трехкратному увеличению медианы ОВ (24 месяца) по сравнению с контрольной группой плацебо + азацитидин (7,9 месяца). Результаты клинического исследования AGILE были представлены в 2021 году на ежегодной конференции Американского общества гематологии (ASH) и недавно опубликованы в научном медицинском журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

«Острый миелоидный лейкоз — это быстро прогрессирующий и плохо поддающийся лечению рак крови с неблагоприятным прогнозом, — сообщил доктор медицины Эйтан М. Штайн (Eytan M. Stein), директор программы разработки лекарственных средств для лечения лейкоза, отделения лейкемии онкологического центра Memorial Sloan Kettering. — TIBSOVO не только имеет благоприятный профиль безопасности, но и является первым препаратом для подавления метаболизма раковых клеток, продемонстрировавшим впечатляющее существенное улучшение показателей бессобытийной и общей выживаемости при приеме в сочетании с азацитидином, что подчеркивает его важность в качестве одного из компонентов новой комбинированной схемы для лечения пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом с мутациями в гене IDH1, которым не показана интенсивная индукционная химиотерапия».

ОМЛ — это плохо поддающийся лечению рак крови и костного мозга, который является одним из наиболее распространенных видов лейкоза у взрослых. Согласно последним оценкам, в США ежегодно регистрируется около 20 000 новых случаев заболевания.Мутации в гене IDH1 наблюдаются примерно в 6–10% случаев ОМЛ.

«Больные острым миелоидным лейкозом, особенно те из них, кто был недавно диагностирован и кому не показана интенсивная химиотерапия, до последнего времени имели ограниченный выбор вариантов лечения,— рассказала доктор медицины Сьюзан Пандия (Susan Pandya), вице-президент компании Servier по клиническим исследованиям и руководитель отдела международных клинических исследований ингибиторов метаболизма раковых клеток подразделения препаратов для лечения онкологии и иммуноонкологии. — Принятое сегодня положительное решение по заявке на применение препарата TIBSOVO в сочетании с азацитидином представляет собой существенный прогресс для американских пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом с мутациями в гене IDH1, и мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с соответствующими регулирующими органами других стран».

Сочетание препарата TIBSOVO с азацитидином демонстрирует характеристики безопасности, соответствующие ранее опубликованным данным. Наиболее распространенными нежелательными реакциями (≥10%) у пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, получающих препарат TIBSOVO в сочетании с азацитидином, были тошнота, рвота, удлинение интервала QT на электрокардиограмме, бессонница, дифференцировочный синдром, лейкоцитоз, гематомы, гипертония, артральгия (боли в суставах), одышка и головная боль. Наблюдаемые отклонения лабораторных показателей крови (≥10%) включали: снижение уровня лейкоцитов, снижение уровня тромбоцитов, снижение уровня гемоглобина, снижение уровня нейтрофилов, повышение уровня лимфоцитов, повышение уровня глюкозы, снижение уровня фосфатов, повышение уровня аспарагин-аминотрансферазы, снижение уровня магния, повышение уровня щелочной фосфатазы и повышение уровня калия.

Рекомендуемая дозировка препарата TIBSOVO для лечения впервые диагностированного ОМЛ с мутациями в гене IDH1 составляет 500 мг перорально один раз в день.

В целях оказания поддержки пациентам компания Servier Pharmaceuticals недавно ввела в действие систему поддержки пациентов ServierONE, в рамках которой оказывается индивидуальная поддержка онкологическим пациентам, которым был выписан препарат TIBSOVO или другие лекарственные средства, выпускаемые компанией Servier. Пациенты, соответствующие установленным критериям, получат доступ к финансовой помощи, эмоциональной поддержке и другим ресурсам.

Препарат TIBSOVOi также зарегистрирован в США в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным ОМЛ с мутациями в гене IDH1 и взрослых пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, сопровождаемым мутациями в гене IDH1, в возрасте от 75 лет и старше или которые имеют сопутствующие заболевания, препятствующие проведению интенсивной индукционной химиотерапии. В прошлом году препарат TIBSOVO был впервые зарегистрирован в качестве средства для таргетной терапии негематологического злокачественного образования и рекомендован к применению у ранее получавших лечение пациентов с холангиокарциномой, сопровождаемой мутациями в гене IDH1.

Информация о клиническом исследовании NCT03173248 AGILE III фазы по изучению воздействия препарата для лечения ОМЛ

Данное исследование AGILE представляет собой международное многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование III фазы, целью которого является оценка эффективности и безопасности приема препарата TIBSOVO в сочетании с азацитидином по сравнению с приемом плацебо в сочетании с азацитидином ранее не получавшими лечения взрослыми пациентами с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) с мутацией в гене IDH1, которым не показана интенсивная химиотерапия (в силу возраста ≥75 лет или наличия сопутствующих заболеваний, исключающих проведение интенсивной индукционной химиотерапии). Первичной конечной точкой данного исследования является бессобытийная выживаемость (БСВ), определяемая как время от рандомизации до выявления неэффективности лечения, рецидива после периода ремиссии или смерти от любой причины, в зависимости от того, что произойдет раньше. Неэффективность лечения определяется как недостижение полной ремиссии (ПР) к 24-й неделе терапии.

В число ключевых вторичных конечных точек данного исследования входили: частота полной ремиссии (CR), определяемая как доля пациентов, достигших CR; общая выживаемость (ОВ), определяемая как время с момента рандомизации до даты смерти по любой причине; частота CR и CR с частичным восстановлением гематологических показателей (CRh), определяемая как доля пациентов, достигших CR или CRh; а также частота объективного ответа на терапию (ORR), определяемая как частота CR, CR с неполным восстановлением гематологических показателей (CRi) (включая CR с неполным восстановлением уровня тромбоцитов [CRp]), частичной ремиссии (PR) и статуса, характеризующегося отсутствием морфологических признаков лейкоза (MLFS).

Информация об остром миелоидном лейкозе

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — это быстро прогрессирующее злокачественное заболевание крови и костного мозга, которое является наиболее распространенной формой острого лейкоза у взрослых: ежегодно регистрируется около 20 000 новых случаев в США и 43 000 случаев в Европе.С возрастом наблюдается значительный рост заболеваемости ОМЛ, а средний возраст постановки диагноза составляет 68 лет.Пятилетний показатель выживаемости составляет примерно 29,5%. У 6–10% пациентов с ОМЛ мутировавший ген фермента IDH1 блокирует нормальную дифференциацию стволовых клеток крови, что способствует возникновению острого лейкоза.