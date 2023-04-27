FDH Aero приобретает BJG Electronics Group

Компания FDH Aero (далее «FDH»), глобальный поставщик решений для цепочек поставок в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности, приобрела BJG Electronics Group (далее «BJG»), ведущего поставщика соединительной и электромеханической продукции для оборонной, коммерческой аэрокосмической и космической промышленности.

Компания BJG, основанная в Ронконкоме (шт. Нью-Йорк) в 1979 году, обслуживает поставщиков комплектного оборудования (OEM) и послепродажного обслуживания в аэрокосмической и оборонной промышленности. Приобретение BJG расширяет и углубляет роль компании FDH Aero в авиационных и оборонных цепочках поставок и обеспечит клиентам FDH Aero и BJG доступ к более широкому спектру товаров и услуг.

«Сочетание FDH Aero и BJG расширяет наши мощности для производства аэрокосмической и оборонной электроники и подкрепляет наше намерение стать наиболее надежным партнером по цепочкам поставок для клиентов и поставщиков, — заявил исполнительный директор компании FDH Aero Скотт Такер (Scott Tucker). — Благодаря BJG компания FDH Aero может обеспечивать расширенный ассортимент продукции и повышать эффективность цепочек поставок на рынке, где стратегически важна доступность и своевременность поставок».

После приобретения BJG компания FDH Aero создаст FDH Aero Electronic Products Group («FDH EPG» или «EPG») — подразделение, ориентированное на совершенствование цепочек поставок электрических и электронных компонентов, а также ведущие в отрасли франшизы оборудования, химикатов и расходных материалов для рынков аэрокосмической, оборонной и космической отрасли. Митч Энрайт (Mitch Enright), действующий президент Electro Enterprises, Inc., которая была приобретена компанией FDH в июле 2022 г., будет назначен президентом FDH EPG. После объединения FDH EPG сможет предложить лучший в отрасли ассортимент соединительных и электромеханических товаров и услуг.

«Создание Electronic Products Group — наглядное свидетельство для наших поставщиков и клиентов того, что FDH Aero сохранит свое внимание к уровню обслуживания, качеству и совершенствованию цепочек поставок, — отметил г-н Энрайт. — Эти усилия позволят нам лучше обслуживать клиентов и партнеров-поставщиков, продолжая при этом выступать в качестве неотъемлемой части комплексного решения FDH Aero».

После закрытия BJG ее председатель правления и генеральный директор Гленн Дэвидсон (Glenn Davidson) перейдет к активной консультативной роли для поддержки интеграции. Ежедневные операции будет по-прежнему выполнять текущая команда BJG.

«Наша команда BJG рада присоединиться к FDH EPG в формировании лидера отрасли, ориентированного на превосходное качество и экспертные знания продукции. Эта сделка объединяет двух крупнейших поставщиков военной и аэрокосмической электронной соединительной продукции, — заявил г-н Дэвидсон. — Я с нетерпением жду возможности поддержать стратегию интеграции и тесно сотрудничать со Скоттом, Митчем и всей командой FDH Aero в целях дальнейшей реализации нашего общего стратегического видения».

Kirkland & Ellis, Holland & Knight и Crowell & Moring выполняли функции юридических консультантов компании FDH по сделке.

Houlihan Lokey выступил в качестве эксклюзивного финансового консультанта компании BJG.