Федеральный цикл мероприятий «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля» завершен

Общество
15 ноября 2021

На этой неделе завершился федеральный цикл мероприятий по выходу в онлайн-торговлю «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля» от Минпромторга РФ и Союза Деловых Людей. 

С 22 сентября по 10 ноября Союз Деловых Людей проводил практический бесплатный цикл онлайн-конференций по переходу в онлайн-торговлю. Позади 8 недель обучения, 8 онлайн-конференций и еженедельных выступлений спикеров. 

Участники цикла: 

  • готовы для перехода в онлайн и уже понимают алгоритм и механизмы интернет-торговли;
  • изучили существующие ресурсы и реализуют стратегию перехода в онлайн;
  • нашли новые каналы продаж и инструменты автоматизации бизнес-процессов.

В программе цикла были разобраны следующие темы:

— Что такое интернет-магазин. Выбор и анализ ниши.

— Конкуренты. Структура каталога. Интернет-магазин и закон.

— Поставщики. Маркетинговая упаковка. Интернет-магазин и финансы.

— Сервисы для онлайн-торговли и автоматизация в интернет- магазине.

— Рекламная стратегия, трафик, вебаналитика.

— Каналы продаж в интернете.

— Маркетплейсы и прайс-площадки.

— Экспорт и масштабирование. 

Огромная благодарность выражается Министерству промышленности и торговли, региональным представителям центров «Мой бизнес» и партнеру мероприятия платформе управления онлайн-торговлей Insales.

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