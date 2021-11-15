Федеральный цикл мероприятий «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля» завершен

На этой неделе завершился федеральный цикл мероприятий по выходу в онлайн-торговлю «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля» от Минпромторга РФ и Союза Деловых Людей.

С 22 сентября по 10 ноября Союз Деловых Людей проводил практический бесплатный цикл онлайн-конференций по переходу в онлайн-торговлю. Позади 8 недель обучения, 8 онлайн-конференций и еженедельных выступлений спикеров.

Участники цикла:

готовы для перехода в онлайн и уже понимают алгоритм и механизмы интернет-торговли;

изучили существующие ресурсы и реализуют стратегию перехода в онлайн;

нашли новые каналы продаж и инструменты автоматизации бизнес-процессов.

В программе цикла были разобраны следующие темы:

— Что такое интернет-магазин. Выбор и анализ ниши.

— Конкуренты. Структура каталога. Интернет-магазин и закон.

— Поставщики. Маркетинговая упаковка. Интернет-магазин и финансы.

— Сервисы для онлайн-торговли и автоматизация в интернет- магазине.

— Рекламная стратегия, трафик, вебаналитика.

— Каналы продаж в интернете.

— Маркетплейсы и прайс-площадки.

— Экспорт и масштабирование.

Огромная благодарность выражается Министерству промышленности и торговли, региональным представителям центров «Мой бизнес» и партнеру мероприятия платформе управления онлайн-торговлей Insales.