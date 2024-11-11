Фестиваль «Браво, артист» собрал более 100 участников: начало нового сезона

Большой творческий праздник прошел недавно в Москве. Там состоялся XIX международный мультижанровый фестиваль-конкурс «Браво, артист», на котором выступили более 100 участников из разных российских регионов. Генеральным партнером события стал Фонд поддержки социально-культурных инициатив и содействия развитию бизнеса «Русское наследие».

Открыл фестиваль руководитель Фонда, советник директора ТАСС Владимир Хмелёв. В приветственной речи он пожелал гостям и участникам мероприятия побед, удачи, покорения новых вершин и творческого развития. Поддержка Фондом конкурсантов стала доброй традицией. Так, на некоммерческой основе, без оргсбора, смог продемонстрировать свой талант Валентин Петухов – популярный российский видеоблогер Wylsacom. Фонд продолжит помогать творческой молодежи, и в конкурсах смогут участвовать дети с ОВЗ, ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети участников СВО.

Жюри фестиваля-конкурса «Браво, артист» состояло из профессиональных экспертов в области искусства и культуры и известных медиаперсон. Председателем жюри стал Антон Наумов, популярный певец, солист группы «Премьер-министр». Оценивать выступления конкурсантов ему помогали президент фестиваля-конкурса «Браво, артист» Дмитрий Писарев, хореограф-постановщик Юлия Целищева, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства Нонна Чхетиани, вокальный продюсер, певец и композитор Mishel Dar и другие. Главной в детском жюри в этот раз стала Татьяна Великова, обладатель Гран-при и участница гала-концерта «Браво, артист».

Яркие выступления участников фестиваля очень понравились гостям мероприятия. Многие также отметили, что с каждым годом качественный уровень всего мероприятия только растет. Все конкурсанты получили памятные медали, кубки и дипломы фестиваля «Браво, артист».

Приз зрительских симпатий заслуженно достался москвичу Даниилу Пигузову, исполнившему авторскую песню «Моя страна Россия». Свою оценку талантам дала общественная организация «Офицеры России», вручив специальные дипломы Макару Щеглову, Даниилу Пигузову, Тимуру Борисову. Специальный президентский приз, фирменный диплом и кубок получил Макар Щеглов из Новомосковска. А триумфатором события стал Дима Ли Чан Лин из Москвы с премьерой авторской песни «Ты та девчонка» – ему присужден Гран-при.