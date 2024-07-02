Фестиваль искусств «Горький+» пройдет в Москве с 8 по 11 августа

На его площадках можно будет увидеть спектакли театров столицы и других городов, карнавальное шествие, иммерсивное шоу, а также посетить театральные лаборатории с участием приглашенных зарубежных режиссеров.

Концерты, спектакли и выставки состоятся в Москве с 8 по 11 августа в рамках фестиваля искусств «Горький+», который посвящен творчеству писателя Максима Горького. В этом году он пройдет в Парке Горького, а также на других столичных площадках. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«За четыре дня планируется провести больше 70 мероприятий: спектакли и концерты, иммерсивное шоу, перформансы и выставки. Новыми партнерами станут Киностудия имени Максима Горького, столичные и региональные театры», — рассказала Наталья Сергунина.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть спектакль-концерт с участием арт-директора фестиваля народного артиста России Евгения Миронова и Московского государственного академического камерного хора под руководством народного артиста СССР Владимира Минина, карнавальное шествие «Горький, домой», постановку для детей «Каждый шорох», а также посетить театральные лаборатории с участием приглашенных зарубежных режиссеров.

«Наш фестиваль растет и развивается. Все больше культурных институций в столице и регионах хотят принять в нем участие, поэтому мы решили объединить все мероприятия под одним брендом — фестиваль искусств “Горький+”. В Москве проект впервые выйдет за пределы Парка Горького, и к нему присоединятся Киностудия Горького, на территории которой будет реализован спецпроект в формате иммерсивного шоу, а также Московский театр юного зрителя, где пройдут гастрольные показы спектаклей театров из разных регионов России», — поделился Евгений Миронов.

В этом году планируются показы спектаклей Государственного театра наций, Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева из Санкт-Петербурга, Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима, Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом», Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького и других.

Фестиваль «Горький+» проводится при поддержке Правительства Москвы.