Фестиваль «Ледовая Москва»: шедевры изо льда, новогодний мюзикл и древнерусские забавы

В самый разгар новогодних каникул с 29 декабря по 12 января в Парке Победы на Поклонной горе пройдет юбилейный X Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи», организованный Общенациональной программой «В кругу семьи», при поддержке Департамента культуры города Москвы и Госкорпорации «Ростех».

Главная тема этого года — «Инженеры России». Поэтому на фестивале аллегорично, креативно и с неожиданной подачей создадут изо льда образы инженерных и рабочих профессий: инженера-мыслителя и инженера-конструктора, механика, проектировщика, сварщика, электрика и многие другие.

«Сегодня «Ростех» создает инновации, технологии и продукты, качественно меняющие жизни людей. Это результат работы огромных коллективов, тысяч российских конструкторов и инженеров. Их идеи, самоотдача и преданность своей работе делают нашу страну технологическим лидером, а инженерные специальности вновь возглавляют список самых престижных профессий. Которые выбирают яркие, талантливые и смелые молодые люди, желающие посвятить себя важному делу и большой цели», — рассказали в Ростехе.

«Вот уже 10 лет фестиваль приносит радость и ощущение новогоднего чуда, атмосферу настоящих святочных гуляний москвичам и гостям столицы. Мы рады вернуться на наше прежнее всеми любимое место — в Парк Победы на Поклонной горе. Впервые в программе фестиваля на сцене будет идти мюзикл о любви и чуде. Специально для него написана прекрасная музыка. А ещё мы хотим вас по-настоящему удивить и покажем изо льда инженерные и рабочие профессии в самом неожиданном ракурсе. В каком? Это сюрприз для всех гостей». — рассказывает идеолог и организатор фестиваля, президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Тематические скульптуры будут размещены на площади, а также в песочном и ледовом павильонах. В ледовом будут созданы композиции с самыми тонкими деталями, чтобы остаться в первозданном виде при любой погоде. В песочном можно будет не только полюбоваться скульптурами, но и согреться. Также будет создан целый ряд интерактивных скульптур для ваших незабываемых фото. Среди них хит фестиваля — ледовый трон! Интерактивные скульптуры для детей: сказочный лабиринт, самолет с горкой для самых маленьких, в котором можно стать пилотом, а в поезде метро — машинистом.

На фестивале зрители увидят праздничный новогодний мюзикл «Проект Любовь»., который расскажет о профессиональной деятельности инженеров, отечественных достижениях в технике и науке, талантливых профессионалах, и о самом важном в жизни: о любви. Зрителей ждут новые технологии, цирковые трюки, воздушные гимнасты, танцы и интересная анимация на большом экране.

Визитная карточка фестиваля — грандиозный ледовый Кремль в центре площади. Катание с горки — исконная русская забава для всех возрастов. Поэтому Кремль порадует посетителей каскадом из 6 ледовых горок высотой до четырех метров и 30-метровой длиной ската. Также ежедневно все желающие смогут посмотреть серии анимационного сериала «Дракошия».

На площадке развлекать детвору и их родителей будут задорные аниматоры и древнерусские забавы, организованные совместно с «Русской общиной». Подвижные и увлекательные игры не дадут замёрзнуть, а разнообразие ледовых горок зарядит новогодним настроением! По вечерам всех желающих ждёт зажигательный ледовый open-air под популярные треки ди-джеев в волшебном антураже сверкающего льда и огней.

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» один из самых посещаемых семейных фестивалей Москвы, с более чем 6 млн посетителей. Он входит в число крупнейших ледовых фестивалей мира, наряду со знаменитыми международными ледовыми фестивалями в Харбине (Китай), Саппоро (Япония), Аляска (США). Фестиваль освещается не только в российских федеральных СМИ, но и во многих зарубежных. Со льдом за время проведения фестиваля работало более 150 профессиональных скульпторов из разных уголков России и мира.

«Ледовая Москва» — это невероятная атмосфера новогодних чудес в сверкающих ледовых огнях, множество интересных ледовых скульптур для красивых фото, захватывающее катание с ледовых горок, эксклюзивный мюзикл на сцене! Это единственное мероприятие в России подобного уровня, рассчитанное на семейный и детский досуг в зимнее время.