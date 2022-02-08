«Фестиваль Счастливой Весны» транслировал Центр международного культурного обмена Пекина

В условиях глобальной эпидемии, с целью дальнейшего развития международного культурного обмена, Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма провело фестиваль облачных искусств 2022 года «Фестиваль Счастливой Весны» для стран Финляндии, Эстонии, Греции, Канады и Бельгии. С 30 января по 2 февраля прямая трансляция будет вестись на официальном сайте и платформах социальных сетей Центра международного культурного обмена Пекина, в сетях и социальных сетях городских телеканалов в пяти странах. Кроме того, она будет распространяться и продвигаться на международном уровне по пекинскому времени на многих других платформах.

На фестивале во всем великолепии представлены ушу, танцы, Пекинская опера и музыкальные представления с традиционным китайским колоритом. Прекрасны пейзажи Пекина, ледяная скульптура Года Тигра, снег, лед и, конечно, зимние Олимпийские игры.

Новая интерпретация китайской культуры, способствующая распространению Хуачао за рубежом

Танец » Рыба перепрыгивает через ворота дракона постепенно «, поставленный танцевальной труппой Китайского национального ансамбля песни и танца, отличается реалистичностью, традициям прошлого и интеграцией в настоящее. Лу Тянь написал «Шиюй, Пия» в эпоху династии Сун: «Если рыба пересечет ворота дракона, она станет драконом». Люди используют рыбу, чтобы перепрыгнуть через ворота дракона, что означает, что они могут усердно работать, сделать успешную карьеру и реализовать свои мечты.

Танец «Рыба перепрыгивает через ворота дракона постепенно»

Программа » Ниу Хуан, Ху Юэ » в исполнении Центральной музыкальной консерватории исполнялась на барабанах, что ярко продемонстрировало упрямство быка и свирепость тигра.

Исполнение «Ниу Хуан, Ху Юэ» на большом барабане

В представлении боевых искусств Zuwuchengyun, привезенном Группой боевых искусств Longyun, в качестве реквизита для боевых представлений используются китайские веера.

Китай обменивается новым опытом, друзья собираются вместе, люди посещают Пекин и наслаждаются зимними Олимпийскими играми.

2022 год совпадает с 50-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Грецией, и Год китайско-греческого культурного туризма будет проводиться постоянно.

Новая интерпретация китайско-финской музыки, играющий Жасмин в воздухе. Эта финская версия Жасмина также будет представлена в онлайн формате Фестиваля Счастливой Весны.