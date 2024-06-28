Фестивали, концерты и встречи: какую программу ко Дню молодежи подготовили культурные площадки столицы

Москвичей и гостей города ждут спортивные соревнования, мастер-классы, кинопоказы и концерты.

С 27 по 30 июня в Москве пройдет множество культурных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи. Гостей ждут в парках, культурных центрах, музеях, библиотеках и других местах. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы. Ее основная часть запланирована на выходные — 29 и 30 июня. Москвичей и гостей города ждут фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы, кинопоказы и концерты», — рассказала Наталья Сергунина.

Музыкальный фестиваль, встречи с писателями и режиссерами

В киноклубе культурного центра «Меридиан» 27 июня в 19:00 представят короткометражные игровые фильмы — лучшие дипломные работы выпускников Института кино и телевидения. После показа зрители смогут обсудить увиденное с режиссером и педагогом Сергеем Мацем. Необходимо зарегистрироваться.

27 июня в 18:00 на главной сцене парка «Фили» начнется музыкальный фестиваль. Молодежные группы исполнят композиции в жанрах рок, поп и кантри.

В культурном центре «Братеево» 27 июня в 15:00 выступят воспитанники студии эстрадного вокала.

В саду имени Н.Э. Баумана 29 июня в 16:00 можно будет послушать концерт учеников, преподавателей и выпускников барабанной школы.

Встречи с писателями и художниками-иллюстраторами ждут посетителей парка «Кузьминки» 29 июня с 12:00 до 19:00 на фестивале «Книгочей». В программе — презентация новинок детской литературы, квесты, мастер-классы и театрализованные чтения. Ребятам предложат написать свою картину в авангардном стиле или принять участие в интерактивном занятии по произведениям Александра Пушкина. Среди гостей — писатель Юлия Надточей. Она расскажет о своих популярных книгах для детей и о том, как можно самому выдумать целый мир.

В парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня состоится одно из самых масштабных событий — фестиваль «День молодежи». Там выступят 100 экспертов, а также проведут около 60 тренингов и лекций, почти 30 творческих мастер-классов, зарядку с известными спортсменами, танцевальный флешмоб и многое другое.

Трюки на велосипеде, турниры и флешмоб

В Бабушкинском парке 27 июня в 15:00 выступят лучшие творческие коллективы Северо-Восточного административного округа. А 29 июня в 11:00 там пройдет мероприятие, посвященное искусству и науке. Для посетителей подготовили мастер-классы, выставки, лекции на актуальные темы и интеллектуальные игры. Всем желающим предложат заняться йогой и попробовать свои силы в армрестлинге.

В парке «Сокольники» 29 июня в 14:00 пройдет XVI Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва». Гости увидят соревнования по брейк-дансу и воркауту, состязания лучших барабанщиков и гитаристов, экстремальные трюки на BMX-велосипедах и творческий процесс художников граффити. В конце дня наградят победителей.

На празднике «Летний спортивный сезон» 29 июня в 09:00 в парке «Северное Тушино» можно будет присоединиться к любительским турнирам. Состязания пройдут в таких видах спорта, как мини-футбол, дартс, шашки и гиревой спорт.

В саду «Эрмитаж» 30 июня в 14:00 ко Дню молодежи устроят танцевально-спортивный флешмоб под открытым небом.