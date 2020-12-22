Фестивали культуры стран-участниц ШОС и БРИКС пройдут в уникальном формате

Зрителям представят фильмы-концерты

Международные фестивали культуры стран-участниц ШОС и БРИКС, направленные на развитие культурного сотрудничества и знакомство с искусством народов стран-участниц, в 2020 году должны были проходить в России. Из-за пандемии формат проведения мероприятий изменен – каждый проект представят в виде фильма, демонстрирующего культуру стран-участниц и стирающего границы между государствами. Проект реализуется при поддержке Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» по поручению Министерства культуры РФ.

Благодаря телевизионной и интернет-трансляции зритель услышит звучание народных инструментов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, узнает о вершинах музыкально-хореографического искусства разных стран, традициях древних цивилизаций, познакомится с фольклором, нашедшим отражение в мировой классике.

Основанная в 2001 году, Шанхайская организация сотрудничества стала связующей нитью между Россией, Индией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Все участницы ШОС стремятся сохранить многообразие народного творчества и в то же время, следуя глобальным трендам, развивать современные направления в искусстве. Каждая из 8 стран специально для проекта записала выступление ведущего симфонического оркестра, исполняющего произведение классической музыки с использованием фольклорно-стилистических элементов. Все записи объединены в один большой фильм-концерт, демонстрирующий вклад композиторов этих стран в мировую культуру.

Россию будет представлять Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, который исполнит музыку из балета Игоря Стравинского «Петрушка», ярко раскрывающего колорит русского духа. Выступление коллективов будут предварять приветствия министров культуры.

Организация БРИКС, основанная в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума, объединяет пять стран. Сегодня благодаря онлайн-формату Бразилия, Китай, Индия, ЮАР и Россия познакомят весь мир со своими выдающимися национальными коллективами и шедеврами народной культуры.

Индия познакомит зрителя с творчеством дирижера и композитора Шри Вишвы Мохан Бхатта, который синтезировал европейскую и индийскую традиции и завоевал любовь зрителей по всему миру. Бразилия представит произведение величайшего композитора Латинской Америки Эйтора Виллы-Лобоса в исполнении прославленных музыкантов – гитариста Луиса Лейте и певицы Моники Салмазо.

Оркестр Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы откроет онлайн-аудитории сокровища китайской музыкальной культуры – произведения «Восстание драконов и прыжки тигров» и «Скачки». Южно-Африканская республика покажет танцевальную постановку «Amawethu», рассказывающую про традиции и быт народов Южной Африки.

Россия на фестивале блеснет достоянием народной культуры, отраженным в творчестве выдающегося коллектива с более, чем столетней историей – Хора им. М. Е. Пятницкого; уникального и неповторимого явления всего Кавказа, прославленного ансамбля «Лезгинка» и признанного во всем мире этно-музыканта, мастера горлового пения, певицы и исполнительницы на музыкальном инструменте народов Севера – варгане –Олены Уутай.

Показ фильмов запланирован при поддержке Министерства культуры РФ на телеканале «Россия-К», на портале «Культура.РФ», на сайте генерального информационного партнера «ТАСС» и на Youtube-канале ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».