Фестивальное Движение «Книжные маяки России» запустил масштабный книжный проект «Читающий август»

Межрегиональное сетевое библиотечно-издательское Фестивальное Движение «Книжные маяки России» представляет новый широкомасштабный книжный проект «Читающий август», призванный объединить издателей, писателей, читателей и системных организаторов для воплощения общей цели: создания условий, при которых россияне будут читать не менее 12 книг в год, сообщает «Версия».

Впервые в истории с 1 по 20 августа через всю страну отправляется уникальная Книжная экспедиция: Книжный поезд по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Владивосток и «Книжный автопробег. Дорога на Маяк» по трассе Мурманск-Санкт-Петербург-Москва-Владивосток.

Август – пора отпусков. Россия – самая читающая страна в мире. Миллионам читателей предоставляется возможность проверить гипотезу организаторов Фестивального Движения «Книжные маяки России», предположивших, что «Читающий август» станет наиболее располагающим к чтению месяцем в году.

Самое замечательное состоит в том, что к Книжной экспедиции может присоединиться каждый. Сесть в автомобиль, взять билет на самолёт или воспользоваться любым другим доступным транспортом, чтобы посетить Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск и Владивосток и лично встретиться с любимыми писателями, участниками Книжного поезда и Книжного автопробега. Посетить панельные дискуссии, лекции, семинары, концерты, мастер-классы и книжные выставки, принять участие в занимательной детской программе – всё это доступно в городах по пути следования Книжной экспедиции, где зажигаются «Книжные маяки России».

Культурная программа проекта охватывает всю страну. Двенадцатичасовые эфиры из каждого города по пути следования «Книжной экспедиции» составят «первый иммерсивный книгосериал».

Ценители преимуществ он-лайн связи и гаджетов будут рады узнать, что медиаохват книжного проекта «Читающий август» превышает 10 миллионов человек. Более 70 регионов Российской Федерации представят свыше 300 мероприятий, большая часть которых будет транслироваться в прямом эфире. Девиз уникальной Книжной экспедиции «…И в океане инфошума мы зажигаем маяки». Творческие встречи с писателями, лекции, круглые столы с участием выдающихся деятелей культуры, экскурсии, тематические встречи, дискуссии с представителями книжной индустрии, предпринимателями, общественными деятелями, философами, участниками Проекта и множество детских мероприятий призваны привлечь в библиотеки и книжные магазины людей всех возрастов.

Книжный автопробег «Дорога на Маяк» стартует 1 августа 2023 года из Мурманска, проедет через всю страну и завершит движение 19 августа во Владивостоке. Его участники – представители туристической и автоиндустрии, деятели культуры, писатели, издатели, медийные лица, блогеры, журналисты, спортсмены. президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов; пилот команды КамАЗ-Мастер, российский тележурналист, телеведущий, телепродюсер, автогонщик и путешественник Андрей Леонтьев; чемпионка мира по боксу, капитан команды «Nina Motorsport» известная автомотопутешественница Нина Абросова; инструктор по спортивному туризму и руководитель автопробега Дмитрий Пономаренко и многие другие, не только откроют новые литературно-исторические маршруты, но и снимут фильм о книжном путешествии.

Прямо «с колёс» камера зафиксирует события фестивального движения: интервью с участниками и гостями, их впечатления, творческие и организационные планы – всё, на что вдохновят великолепные просторы нашей страны, открывающиеся за окнами автомобилей. Документальные репортажи с трансляциями встреч и обсуждением культурного туризма в разных регионах России войдут в хроники Книжной экспедиции.

Десятиминутные дневники Книжного автопробега «Дорога на маяк» будут выходить каждые три дня. В рамках проекта запланировано 9 серий и сорокаминутный итоговый фильм, увидеть который можно будет на платформах ОК, VK и RUTUBE.

Первый в истории Книжный поезд при поддержке ОАО «РЖД» как генерального партнера отправляется от платформы в Санкт-Петербурге 3 августа 2023 года и завершит путь во Владивостоке, где с 18 по 20 августа пройдет первый гибридный региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока». Проект соединит две морские и культурные столицы на противоположных краях нашей огромной страны цепочкой зажжённых «Книжных маяков России» для реализации главной идеи, намеченной вдохновителем и организатором фестиваля Денисом Котовым – популяризацией чтения, книжной культуры русского языка и литературы, укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей, развитием библиотек, привлечением молодежи к книжной культуре.

Книжная экспедиция включает в себя серию однодневных фестивалей в 14 городах. Книжный поезд провезет участников – писателей и ученых, поэтов и предпринимателей, актеров и библиотекарей, издателей и журналистов – по всей России, создавая настоящий интеллектуальный праздник для читающих россиян и русскоязычных пользователей сети Интернет.

Пассажиры Книжного поезда Сергей Лукьяненко – советский и российский писатель-фантаст, сценарист, блогер, колумнист; Татьяна Устинова— писатель, телеведущая; Андрей Курпатов – российский телеведущий и продюсер, психотерапевт, автор книг, предприниматель; Григорий Григорьев – протоиерей Русской православной церкви, психотерапевт, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, заслуженный врач Российской федерации; Сергей Переслегин – российский литературный критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории; Вячеслав Рыбаков –один из наиболее известных писателей-фантастов России; Милена Завойчинская – российский автор книг фэнтези и романтической фантастики; Елена Гудкова – поэт, композитор, исполнитель, член Союза концертных деятелей России, лауреат конкурсов авторской и эстрадной песни; Валентин Постников – российский писатель, сказочник. Член Союза писателей России, лауреат премий «Золотое перо России», «Эврика», «Артиада»; Игорь Микрюков – журналист, писатель, член Союза журналистов, член Международного Союза журналистов, член Российского союза писателей; Василий Авченко – российский писатель и журналист, автор текста Тотального диктанта-2023» и многие другие, чьей целью в рамках Проекта стала популяризация чтения, предлагают полное погружение в книжную культуру нашей страны. Генеральными информационными партерами проекта выступил ВГТРК и информационное агентство ТАСС. На протяжении всего следования поезда зрители и читатели будут информированы о движении и событиях проходящих на однодневных фестиваля «Книжные маяки России.

По пути следования Книжного поезда будет написан самый настоящий приключенческий роман. Идея принадлежит Сергею Лукьяненко, а за воплощение взялся Сергей Котов – российский писатель-фантаст, активно осваивающий возможности электронных площадок. Герой произведения проведёт собственное расследование по литературным местам и ключевым точкам Книжной экспедиции. В каждом городе его будут ждать интереснейшие открытия, корнями уходящие в глубину веков, и протянувшиеся так далеко в будущее, что проследить их сможет только увлечённый творческий взгляд.

Те из нас, кто решит, что называется, «вживую» принять участие в проекте «Читающий август» — как знать, может мы тоже попадём на страницы романа! История будет публиковаться главами по мере движения поезда прямо «с колёс», позволяя читателям, которые не смогут лично присоединиться к Книжной экспедиции или Книжному автопробегу «Дорога на Маяк», в полной мере прочувствовать атмосферу каждого города, где будут зажигаться «Книжные маяки России».

Организаторы и вдохновители Межрегионального сетевого библиотечно-издательского Фестивального Движения «Книжные маяки России» приглашают всех ценителей силы слова участвовать в книжном проекте «Читающий август» как лично, так и в он-лайн формате, задавая вопросы или просто оказывая поддержку любимым писателям во время трансляций встреч и прямых эфиров. Это может быть наклейка на личном транспорте «Внимание: читаю за рулём» для ценителей аудиокиг или просто оформление цитатами из любимых произведений, обложками или даже портретами любимых авторов.

Всё это послужит общей цели – налаживанию связей между чтением и путешествиями, расширению и вовлечению всех неравнодушных в прекрасный мир книг, знаний, музыки и поэзии.

Генеральные информационные партнеры:

Государственный холдинг ВГТРК, информационное агентство «ТАСС».

Партнеры проекта: Министерство Культуры РФ, Российский книжный союз, Государственный Эрмитаж, Общество «Знание», Исторический парк «Россия – Моя история», Российская библиотечная ассоциация, социальная сеть ВКонтакте, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, издательский холдинг «АСТ-ЭКСМО», издательство Красный квадрат, Российский союз писателей, ОРС «Читай-город-Буквоед».