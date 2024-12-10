Филиал «ПМУ» «Уралхима» подтвердил соответствие международным стандартам ISO

Экономика
10 декабря 2024

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми прошел второй надзорный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015), а также стандарту в области профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001:2018).

Аудитор органа по сертификации систем менеджмента Bureau Veritas Certification провела интервью с рядом руководителей подразделений филиала «ПМУ», изучила документацию, осмотрела производственные цеха.

Надежда Соколова, ведущий аудитор Bureau Veritas Certification:

Во время аудита предприятие продемонстрировало результативное поддержание и улучшение внутренней системы управления. Среди сильных сторон и лучших практик особо отмечены значимые мероприятия по реконструкции и модернизации производства, высокий уровень профессиональной компетентности и ответственности сотрудников, развитие инфраструктуры для улучшения условий труда персонала, участие в экологических акциях.

Аудитор сделала вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента «ПМУ» действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдала рекомендацию к подтверждению сертификации по ним.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Аудит интегрированной системы менеджмента полезен как для филиала «ПМУ», так и для контрагентов. Сертификация на соответствие международным стандартам ISO позволяет подтвердить высокий уровень управления предприятием и продемонстрировать нашу приверженность непрерывным улучшениям во всех сферах.

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