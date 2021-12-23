Философ и писатель раскрыла секрет повышенного интереса к любовным романам

Рассказывать о чем-то очень радостном, позитивном, быть в прекрасном настроении и состоянии пожелала литературному сообществу член Союза писателей России Евдокия Лучезарнова. На страницах «Литературной Газеты» она рассказала, чего нам ждать от грядущего года, почему читатели снова вернулись к любовным романам и как стать счастливыми. Философ считает, что более честные и более чистые люди почему-то острее реагируют на негативные слова. Поэтому нужно всё, что связано с негативным инфополем, нужно убрать из лексикона. Она начала писать книгу «На краю света», в которой рассказывает, как помощью любви оградить себя от напастей, которые проживает человечество. Евдокия Лучезарнова рассказала, что в год Водяного Тигра нужно крайне внимательно следить за своей речью, избегать «незнаков» и «антизнаков» и настраиваться только на знаковые события. Тигр любит менять все стремительно и кардинально, и пусть эти изменения будут к лучшему.