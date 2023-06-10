Философ объяснила, как курение приводит человека к принятию примитивных решений

Общество
10 июня 2023

Курение подталкивает людей к принятию примитивных решений. Оно сказывается на чистоте мозга, сдерживая возможности познания мира. Такое мнение в интервью «Литературной газете» высказала член Союза писателей России, философ Евдокия Лучезарнова.

Курящий человек своей пагубной привычкой сообщает, что нуждается в помощи, считает философ. Во время курения происходит закручивание человеческой ауры, уходящей вместе с дымными кольцами.

Здоровый образ жизни, по мнению Лучезарновой, требует соблюдения правил четырех «не»: не ругаться, не есть мяса, не пить, не курить. Наркотики искажают мир, погружая человека в царство иллюзии. А мозг может нормально функционировать лишь в бесконфликтной среде.

Также Лучезарнова отметила важность для мозга тела сна, роль которого является более важной, чем у тела яви. Наяву человек вынужден прилагать усилия для обработки сигналов, полученных посредством органов восприятия. Эта внешняя зависимость исчезает во сне, оставляя человеку возможность погружения в сверхэкологичную среду.

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