Финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбере в 2022 году составил более 230 млрд рублей

По предварительным оценкам финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в Сбере в 2022 году составил более 230 млрд рублей.

Искусственный интеллект в Сбере используют, чтобы создавать новые продукты, улучшать клиентский опыт и развивать клиентоцентричный подход. Новые технологии помогают сотрудникам банка принимать широкий спектр решений на всех уровнях управления. А некоторые решения искусственный интеллект уже принимает лучше человека — например, о том, как оптимально выстроить маршрут инкассации и сколько денег положить в каждый конкретный банкомат.

В 2023 году банк ускорит развитие искусственного интеллекта во всём периметре Сбера, прежде всего в таких направлениях, как персональные предложения, кредитование, здравоохранение, оптимизация процессов и кибербезопасность.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«За последние несколько лет Сбер прошёл путь от точечного применения искусственного интеллекта к его массовому внедрению. Банк уже во многом трансформировался в AI Native организацию. Мы поставили искусственный интеллект на службу нашим клиентам и сегодня на собственном опыте видим: нет такого процесса, который искусственный интеллект не мог бы сделать более эффективным. И мы чётко понимаем: тот уровень качества, на котором сейчас находятся наши продукты и услуги, бесшовность и лёгкость клиентских путей, высокая скорость, надёжность и безопасность всех наших сервисов возможны только при использовании искусственного интеллекта».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.