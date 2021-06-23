Фирма «Городисский и Партнеры» разработала уникальный сервис по выявлению предложений контрафактной продукции

При помощи специального сервиса Gorodissky IP Security в 2020 году удалось выявить более 300 000 нарушений в продаже контрафактных медицинских масок и антисептиков, свыше 400 000 предложений предметов одежды и обуви, более 150 000 предложений контрафактной косметики и средств по уходу за кожей, сообщил Дмитрий Русаков, руководитель группы защиты брендов юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

Уникальный ресурс для выявления предложений контрафактной продукции в интернете и социальных сетях разработан специалистами юридической фирмы «Городисский и Партнеры» на основе накопленного опыта. Сервис широко используется в интересах производителей табака, товаров класса люкс, бьюти-сферы и других товаров народного потребления.

В 2020 году юристы фирмы «Городисский и Партнеры» по заказу табачных компаний выявили и заблокировали более 5 000 интернет-ресурсов и аккаунтов в социальных сетях, которые занимались реализацией контрафактной табачной продукции оптом и в розницу.

«Очень трудно бороться и сдерживать количество контрафактной продукции на рынке, потому что с каждым годом растет качество контрафакта. Зачастую его производят на тех же заводах, что и оригинальную продукцию. Также активное развитие Интернета и простота оформления заказа дают плодородную почву для взращивания рынка контрафакта. Технологии позволяют быстро оформить доставку контрафакта по минимальным ценам. Продавцы нелегальной продукции активно конспирируют свою личность в интернете, это позволяет нарушителям избежать штрафов и конфискации товара. Некоторые нарушители регистрируют ИП, через которые ведут нелегальную деятельность, штраф за подобное нарушение составляет от 5 000 рублей до 5 000 000 рублей», — поясняет Дмитрий Русаков, руководитель группы защиты брендов юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

О фирме:

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» — крупнейшая российская фирма в области ИС и ТМТ с офисами в России и Украине.

Около 140 патентных поверенных и юристов фирмы «Городисский и Партнеры» представляют интересы клиентов в Патентных ведомствах по регистрации прав ИС, в судах и административных органах по нарушениям прав правообладателей и противодействию недобросовестной конкуренции, участвуют в судебных и внесудебных процедурах разрешения споров, сопровождают клиентов в сделках по распоряжению правами ИС, осуществляют правовой аудит ИС, оказывают услуги по защите информации и персональных данных, рекламе и медиа, размещению контента в Интернете и электронной коммерции, налогам и др.