Fix Price окажет помощь Дому милосердия в Армавире

16 июля 2024 года Дом Милосердия в Армавире получит поддержку компании Fix Price в рамках благотворительного проекта компании «Добрые дела».

В этот день волонтеры проведут уборку территории, покрасят забор и высадят ели и туи, создавая уютное и привлекательное пространство. Эти простые, но важные действия помогут улучшить условия проживания для обитателей дома.

Кроме того, Fix Price обеспечит Дом Милосердия необходимыми товарами: посудой, носками, картинами по номерам и другими предметами, которые сделают их быт более удобным и разнообразным.

Компания Fix Price демонстрируют своими действиями приверженность к социально значимым инициативам и стремление помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Каждое мероприятие — это маленький шаг к лучшему будущему для всех, и они призывают каждого желающего присоединиться к их усилиям.

Направить идею о проведении доброго дела в своем городе можно через открытую форму обратной связи на сайте. Добро не стоит дорого!

*Программа социальной ответственности «Добрые дела» была запущена в 2014 году, и за это время Fix Price побывал более чем в 60-ти регионах России и провел более 200 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру.