Fix Price сделает доброе дело для 300 хвостиков в Тамбове

21 июня 2024 года: Fix Price окажет помощь приюту для животных «Доброе Сердце», где содержатся более 300 животных. Акция будет проводиться в рамках корпоративной социальной программы «Добрые Дела» и принять участие в ней сможет каждый желающий.

Компания Fix Price откликнулась на просьбу о поддержке приюта для животных «Доброе Сердце», который находится в Тамбове. В нем содержатся более 300 животных, которые пока не нашли свой дом. В ходе мероприятия будут проведены стандартные, но необходимые приюту работы: уборка и ремонт вольеров, вывоз мусора и отходов, выгул животных, закупка лекарств. Также компанией Fix Price будет предоставлено 500 кг корма.

Компания выбрала стратегию реализации регулярных добрых маленьких дел, чтобы помочь решить как можно больше локальных запросов. Направить идею о проведении доброго дела в своем городе может каждый желающий через открытую форму обратной связи на сайте. Добро не стоит дорого!

*Программа социальной ответственности «Добрые дела» была запущена в 2014 году, и за это время Fix Price побывал более чем в 60-ти регионах России и провел более 200 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру.