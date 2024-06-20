Fix Price сделает доброе дело для 300 хвостиков в Тамбове

Общество
20 июня 2024

21 июня 2024 года: Fix Price окажет помощь приюту для животных «Доброе Сердце», где содержатся более 300 животных. Акция будет проводиться в рамках корпоративной социальной программы «Добрые Дела» и принять участие в ней сможет каждый желающий.

Компания Fix Price откликнулась на просьбу о поддержке приюта для животных «Доброе Сердце», который находится в Тамбове. В нем содержатся более 300 животных, которые пока не нашли свой дом. В ходе мероприятия будут проведены стандартные, но необходимые приюту работы: уборка и ремонт вольеров, вывоз мусора и отходов, выгул животных, закупка лекарств. Также компанией Fix Price будет предоставлено 500 кг корма.

Компания выбрала стратегию реализации регулярных добрых маленьких дел, чтобы помочь решить как можно больше локальных запросов. Направить идею о проведении доброго дела в своем городе может каждый желающий через открытую форму обратной связи на сайте. Добро не стоит дорого!

*Программа социальной ответственности «Добрые дела» была запущена в 2014 году, и за это время Fix Price побывал более чем в 60-ти регионах России и провел более 200 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Компания «Фродекс» познакомила участников фестиваля PHDays 2 с системой Vulns.io Enterprise VM

Общество

Кампания #AfghanGirlsVoices ECW продемонстрировала свидетельства лишения права на образование

Общество

Команда АРХИWOOD стала лучшей в турнире «Лига Чемпионов Бизнеса» по волейболу

Технологии

EcoFlow выпустила новое решение для энергонезависимых путешествий  