Flexxible IT и xFusion объявили о партнерстве в сфере гибридных рабочих пространств

Компания Flexxible IT, являющаяся мировым лидером в сфере DaaS (англ. desktop as a service — «рабочий стол как услуга»), и xFusion Europe, глобальный поставщик вычислительной инфраструктуры и услуг, объявили сегодня о создании стратегического альянса на европейском рынке. Flexxible IT и xFusion смогут предлагать полностью резервированную гибридную рабочую среду на аппаратной основе, созданную на базе любого поставщика вычислений конечных пользователей (EUC) и включающую в себя комплексное решение с полностью управляемой гибридной инфраструктурой и помесячной оплатой.

Flexxible IT использует свой богатый технический опыт, знания мировой отрасли и лучшие в своем классе технологии для разработки комплексных и дифференцированных гибридных решений. Сотрудничество с xFusion поможет Flexxible IT сосредоточиться на создании гибридных решений для рабочих пространств на основе аппаратного обеспечения xFusion, которые будут обеспечивать быстрый и простой способ развертывания, анализа, автоматизации, мониторинга и управления гибридными рабочими пространствами в многооблачном режиме.

«Компания Flexxible IT остается одним из лидеров в сфере DaaS с 2008 года, и мы рады сотрудничеству с xFusion в целях дальнейшего развития этого варианта использования, — заявил генеральный директор и основатель компании Flexxible IT Себастьян Прат (Sebastian Prat). — Благодаря нашему стратегическому партнерству на рынке появится эффективное с точки зрения затрат решение для гибридных рабочих пространств, позволяющее клиентам работать из любой точки мира с максимальным удобством использования и безопасности для конечных пользователей».

«Компания xFusion стремится поддерживать все варианты использования в рамках цифровой трансформации с помощью наших лучших в отрасли вычислительных систем и служб,— заявил генеральный директор xFusion Цинь Фэн (Qin Feng). — Объединив первоклассное аппаратное обеспечение с выдающимся технологическим комплексом и превосходным пользовательским опытом xFusion, мы предоставляем доступное решение для гибридных рабочих пространств, идеально подходящее для систем конечных пользователей любого предприятия».