KOCOWA+ укрепляет свое глобальное присутствие  

KOCOWA+, ведущий корейский стример контента за пределами Кореи, отмечает свое 7-летие, добавляя эксклюзивный контент, новый язык субтитров и передовые функции. Этим летом стример продемонстрировал более 40 шоу с участием всемирно известной K-pop-группы BTS и проведя глобальные интерактивные вечеринки для фанатов. 19 июля начнется выход эксклюзивных веб-комиксов, основанных на таких любимых фильмах, как «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу» и «Моя дорогая», с новыми эпизодами, выходящими каждую пятницу. И, наконец, в дополнение к предоставлению премиальных субтитров на английском, испанском, португальском и китайском языках всего через несколько часов после трансляции шоу в Корее, KOCOWA+ теперь будет предлагать вьетнамские субтитры в конце месяца, укрепляя свое присутствие в качестве площадки номер один для корейских развлечений.

The Korean content streamer KOCOWA+ will add exclusive webcomics, new Vietnamese subtitles, and interactive watch parties to their platform to expand their offerings for their global fanbase as they celebrate their 7th Anniversary.

KOCOWA+ продолжает свой путь с момента своего запуска в 2017 году. Имея более 40 000 часов самых горячих корейских драм, исполнителей, программ, реалити-шоу, фильмов, трансляций, а теперь и веб-комиксов. KOCOWA+ предлагает лучшие корейские развлечения зрителям по всему миру. После первоначального запуска в Северной и Южной Америке стример KOCOWA + недавно расширил свои территории обслуживания, включив Европу, Австралию и Новую Зеландию, став доступным в 73 странах. В дополнение к своим веб-платформам, платформам iOS и Android стример также предлагает партнеров по устройствам, таких как Smart TV, Roku, FireTV и Google TV. KOCOWA также можно найти на ряде платформ партнеров, таких как Prime Video, The Roku Channel, Xfinity, Verizon +Play и других.

«Будучи потоковой платформой с самой большой библиотекой всего корейского контента, KOCOWA+ быстро стала глобальной платформой с момента нашего дебюта в 2017 году. Мы стремимся постоянно предлагать нашим поклонникам и зрителям разнообразный любимый и новый контент. Мы работаем с более чем 50 контент-провайдерами, чтобы получить доступ к лучшим материалам, каждый месяц их становится еще больше! Мы также рады расширить свое присутствие в веб-комиксах, основанных на популярных корейских драмах, чтобы дать поклонникам еще больше корейского контента мирового класса, который можно найти исключительно на нашей платформе», — говорит генеральный директор и главный операционный директор Гон Хи Пак (KunHee Park).