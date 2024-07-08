Советский противопожарный костюм: героическая история хризотиловой ткани

Каждый год сотрудники МЧС проводят ликбез по эксплуатации отопительного оборудования и противопожарной безопасности по всей стране. Специалисты настаивают, что возгорание проще всего предупредить, но если уж пламя разбушевалось, необходимо иметь под рукой ряд инструментов, которые позволят быстро потушить пожар. Одним из них является асбестовая кошма, ткань, которую производят из хризотилового минерального волокна и хлопка, льна или вискозы. Казалось бы, обыденная вещь, но у неё было весьма героическое прошлое.

Одним из видов защитного снаряжения в СССР был хризотиловый костюм, которым комплектовались промышленные предприятия, корабли и другие объекты повышенной пожарной опасности. Он позволял надежно защитить тело человека от высоких температур — хризотиловое волокно не горит при любых температурах, не плавится, не выделяет вредные пары, при этом обладая низкой теплопроводностью и устойчивостью к механическим повреждениям. К примеру, в 1932 году будущий герой-подводник Павел Семенович Кузьмин с его помощью спас котельную, обеспечивавшую потребности электростанции. Однажды утром засбоил главный котел, причем так, что неисправность надо было устранить в течение получаса — иначе прогремел бы взрыв, уничтоживший не только само оборудование, но и станцию в придачу. Павел Семенович, облачившись в «хризотиловую броню», зашел прямо в пышущий жаром котел через топку, ликвидировав угрозу. Он выжил, и в 1933 году комсомольская организация в качестве поощрения отправила его в Ленинградское «Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе», положив начало его карьере подводника. Позднее, уже в 1943 году, он примет неравный бой с немецкими кораблями в Финском заливе, командуя подводной лодкой «Щ-408», и погибнет, выполняя боевую задачу до конца.

Кстати, в 1941 году машинисты Петр Гребенников и Петр Каиров повторили подвиг Павла Кузьмина, спасая эсминец «Харьков». Судно входило в группу кораблей, атаковавших румынский порт Костанца, крупный транзитный узел, снабжавший гитлеровские войска нефтью. Во время отступления в ходе выполнения боевой задачи в котле эсминца лопнули трубки, и машинистам пришлось вставлять заглушки на ходу, в пышущей жаром ходовой установке. Им помогли хризотиловые костюмы, которые защитили их от экстремальных температур.

Хризотиловую ткань широко использовали пожарные, работники горячих цехов и даже каскадеры. Один из заслуженных советских артистов, Владимир Юрьевич Жариков в интервью «МК» рассказал об одном примере использования негорючей ткани. В фильме «Перемена участи» 1987 года один из персонажей поджигает на себе шляпу. Для осуществления трюка понадобилась всего лишь шапка из хризотиловой ткани — по воспоминаниям артиста, настоящий факел на его голове не причинял ни малейших неудобств. хризотиловые костюмы, по его словам, также широко использовались для проведения трюков с горением.

Впрочем, пожалуй, самый суровый тест хризотиловой ткани был проведен в 1938 году. Два вулканолога, Иванов и Попков совершили двухкилометровый дрейф по лаве извергавшейся Ключевской сопке на Камчатке. Ученые облачились в хризотиловые башмаки, а на относительно «холодный» участок породы непосредственно в лавовом потоке бросили хризотиловую ткань. Конечно, они испытывали некоторый дискомфорт, но добрались почти до подножия горы в целости и сохранности. «Мы не могли просто стоять на горячей движущейся корке, так как ее температура была 270—300°C, поэтому нам приходилось взбираться на угловатые выступы, чтобы ветер остудил наши асбестовые башмаки. Во время работы мы подстилали под ноги листовой асбест, и все равно нам приходилось часто стоять, подобно аистам, на одной ноге. На корке мы пробыли 1 ч. Вместе с потоком мы проплыли от своей первоначальной точки более 2000 м и благополучно сошли на уже остывший поток» — цитируют их воспоминания Александр и Марина Белоусовы в журнале «Природа».