Фонд ECW призывает к выделению срочного финансирования для помощи 20 миллионам детей

Мир
21 сентября 2022

Фонд Education Cannot Wait (ECW) призвал мировых лидеров выделить 1,5 млрд долларов США срочного финансирования на поддержку Глобального фонда ООН по образованию в чрезвычайных ситуациях и его стратегических партнеров в оказании помощи 20 миллионам детей, пострадавших от кризиса, в течение следующих четырех лет.

В новом Обосновании инвестиций и Стратегическом плане на 2023–2026 г. фонда ESW сформулированы новые амбициозные цели передового глобального фонда ООН, который с момента своего создания в 2016 году мобилизовал более 1 млрд долларов США и оказал прямую поддержку почти 7 миллионам детей, а также еще 31,2 миллионам детей в рамках ответных мер на COVID-19.

Согласно результатам недавнего анализа, проведенного фондом ESW, 222 миллиона девочек и мальчиков, пострадавших от кризиса, нуждаются в срочной поддержке в области образования. Более 78 миллионов из этих детей вообще не посещают школу, а около 120 миллионов не имеют минимальных навыков чтения или счета.

Мировые лидеры, доноры и другие защитники прав человека присоединяются к проводимой фондом ECW глобальной кампании #222MillionDreams в преддверии проведения Финансовой конференции высокого уровня фонда, которая состоится в Женеве в феврале 2023 года.

«Несмотря на свою жизненно важную роль, образование в чрезвычайных ситуациях остается хронически недофинансируемым, в то время как потребности в нем растут», — заявил президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис (Ignazio Cassis) в поддержку кампании #222MillionDreams . 

В связи с конфликтом в Украине, резким ростом числа вынужденных переселенцев, угрозой голода в Сахеле и Восточной Африке и другими кризисами, призывы к финансированию образования в чрезвычайных ситуациях достигли 2,9 млрд долларов США в 2021 году, по сравнению с 1,4 млрд долларов США в предыдущем году, согласно анализу, содержащемуся в Ежегодном отчете о результатах деятельности ESW .«Наш призыв к инвестициями — это призыв о помощи человечеству. Это наш коллективный призыв к достижению Целей устойчивого развития и соблюдению всеобщих прав человека», — заявила директор фонда ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif).

В Обосновании инвестиций фонда ECW изложено ценностное предложение «создать мир, в котором все дети и подростки, пострадавшие от кризисов, смогут учиться бесплатно, в безопасности и без страха», включая важную информацию об усилиях Фонда по преодолению климатического кризиса, привлечению частного сектора, обеспечению гендерного равенства, активизации политической поддержки и расширению гибких и высокоэффективных мер для оказания помощи наиболее в ней нуждающимся.    

«Инвестиции в образование — это инвестиции в мир, стабильность и процветание. Действительно, образование — это наши инвестиции в будущее», — заявила Алисия Герберт (Alicia Herbert), председатель Исполнительного комитета фонда ECW.

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