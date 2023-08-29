Фонд Лужкова вручит призы и награды участникам «Теннисного турнира памяти Юрия Лужкова»

В Москве пройдет ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова». Организаторами турнира выступили Фонд Юрия Лужкова и Федерация тенниса г. Москвы при поддержке Департамента спорта г. Москвы.

Третий ежегодный турнир памяти Ю.М. Лужкова в этом году будет проходить с 4 по 10 сентября 2023 года на кортах теннисной школы «Белокаменная». В нем примут участие более ста юных спортсменов, юношей и девушек до 13 лет, которые смогут получить квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира и подтвердить свои спортивные разряды.

Фонд Юрия Лужкова предоставит всем участникам турнира футболки, призовые денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки победителям и памятные подарки юным спортсменам.

«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова» проводится уже третий год, отдавая дань Юрию Михайловичу Лужкову – полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», возглавлявшему Правительство Москвы на протяжении 20 лет, – и его многолетнему огромному вкладу в развитие спорта в Москве и России, в том числе многолетней поддержке российского тенниса.

Детская теннисная школа «Белокаменная», на кортах которой пройдет турнир в этом году, также была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря поддержке Юрия Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при его активном личном участии.

Фонд Юрия Лужкова также реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

Федерация тенниса России выразила благодарность Фонду Юрия Михайловича Лужкова и лично Елене Николаевне Батуриной за поддержку доброй традиции проведения теннисных соревнований в столице.