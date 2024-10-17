Фонд «Образование не может ждать» одобрил выделение дополнительной помощи Ливану

В ответ на обострение кризиса в Ливане Фонд «Образование не может ждать» (ECW) и его стратегические партнеры объявили о выделении дополнительной финансовой помощи в размере US$1,5 миллиона для поддержки инклюзивного и безопасного доступа к качественному образованию для девочек и мальчиков, пострадавших от конфликта.

ЮНИСЕФ предоставит дополнительный грант в рамках программы экстренного реагирования образовательному сектору Ливана, в то время, как ECW и его стратегические партнеры работают над расширением мер реагирования в области образования на эскалацию конфликта, который уже привел к перемещению около 1,2 миллиона человек. Инвестиции ECW в размере US$25,8 миллионов в Ливане уже позволили 1,2 миллиону детей получать качественное комплексное образование.

«Ливан снова страдает. Текущий конфликт создал огромную нагрузку на систему образования Ливана, и бесчисленное количество детей рискуют отстать от своих сверстников или вообще бросить школу. Дети умирают, семьи теряют свои дома, а ценная школьная инфраструктура разрушается. Девочки и мальчики имеют право на безопасность, защиту и надежду, которые может обеспечить только качественное образование», – сказала Ясмин Шериф (Yasmine Sherif), исполнительный директор «Образование не может ждать», глобального фонда образования для помощи в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах в рамках Организации Объединенных Наций. «Мы должны активизировать наши усилия и не оставить без внимания ни одного ребенка и ни одного учителя в Ливане».

«Эскалация военных действий привела к многочисленным жертвам и к самому большому росту числа перемещенных лиц в Ливане за последние десятилетия. Начало нового учебного года в государственных школах было отложено, поскольку около 60 % всех государственных школ используются в качестве бомбоубежищ, что ставит систему образования Ливана на колени», – сказал Эдуард Бегбедер (Edouard Beigbeder), представитель ЮНИСЕФ в Ливане. «1,2 миллиона детей и молодых людей нуждаются в немедленном доступе к качественному и инклюзивному образованию. Там, где это возможно, школы должны оставаться открытыми для преподавания, обучения и оказания жизненно важной психосоциальной помощи детям и молодежи в эти трудные времена. Будущая стабильность и процветание Ливана окажутся под угрозой, если образование не будет в центре нашего коллективного ответа».

Дополнительное финансирование стратегии образовательного сектора поможет сохранить критически важную поддержку, что позволит детям вернуться в школу в предстоящем учебном году. Благодаря расширенному финансированию программа экстренного реагирования теперь охватит 20 330 перемещенных детей и молодежи, что существенно больше в сравнении с первоначальными 7 530 детьми, на помощь которым было выделено US$2,2 миллиона в виде гранта ECW, о котором было объявлено в марте этого года.Оперативное реагирование направлено на обеспечение инклюзивного и безопасного доступа к образованию для перемещенных детей. В рамках программы будут определены опорные школы для расширения их операционных возможностей по приему поступающих учащихся. Программа также уделяет большое внимание качественным результатам обучения в безопасной и инклюзивной учебной среде с целевыми тренингами и мероприятиями для девочек и детей с ограниченными возможностями. В рамках стратегии «In building back better» (Лучше, чем было) инвестиции также направлены на повышение устойчивости образовательной системы и её восстановление.