Фонд «Орион» поддержал Центр детского и юношеского творчества Мариуполя

Центр детского и юношеского творчества Мариуполя ко Дню защиты детей получил гуманитарную помощь от Фонда «Орион». Фонд «Орион» передал через рэпера Александра Степанова (ST) подарки для Центра — акустическую систему для выступлений, бензиновый генератор. Дети и педагоги обрадовались таким подаркам, поскольку это то, о чем они давно мечтали. Еще одним подарком стала инвалидная коляска для воспитанницы Центра Алисы Бордюг.

Фонд «Орион» уже проводил акции ко Дню защиты детей. Ранее Луганская благотворительная организация «Путь добра» получила от Фонда гумпомощь для детей с ограниченными возможностями здоровья. Певец Канги привез деткам медицинские и гигиенические принадлежности, одежду и т.д. Вместе с ними артист выходил на сцену творческого фестиваля «Добрый город».

Александр Степанов (ST) говорит, что для детей очень важным является развитие личности и творческого начала. В Мариуполе он увидел множество творческих ребят, которым продемонстрировал собственное мастерство. По его словам, произошло соприкосновение, которое помогло найти общий язык.