Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют на 1 млрд рублей

Новости
11 мая 2022

Фонд развития промышленности Краснодарского края увеличат на 1 млрд рублей. Таким образом, после докапитализации общий объем краевого фонда достигнет 5 млрд рублей. Данное поручение выдал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава федерального субъекта отметил, что докапитализация Фонда развития промышленности Кубани станет своевременным и полезным решением, прежде всего, для регионального бизнеса. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о докапитализации Фонда микрофинансирования.

«Благодаря использованию льготных займов и привлечению дополнительных средств предприниматели смогут и далее развивать свое дело, модернизировать ранее запущенные мощности. Соответственно, в муниципалитетах будут сохраняться рабочие места. Вместе с тем, всевозможные фонды развития и сами нуждаются в систематическом финансировании. Именно поэтому мы и приняли решение об увеличении объема Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Теперь возможность выделения дополнительных средств на докапитализацию фондов рассмотрят депутаты кубанского Заксобрания в ходе очередной сессии.

Источник фото: dailyadvent.com 

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