Фонд Юрия Лужкова инициирует проведение открытого субботника в память о мэре столицы

Москва
9 сентября 2021

«…Нужно сделать город чистым и выйти на субботник. После него остается хорошее ощущение, что ты сделал хорошее дело».

Ю.М. Лужков

11 сентября 2021г., в год 85-летия со дня рождения мэра Москвы Юрия Лужкова (1992-2010 гг.), в музее-заповеднике «Коломенское» состоится открытый субботник, посвященный его памяти. Организатором мероприятия выступает Фонд Юрия Лужкова, созданный его близкими, друзьями и соратниками с целью реализовывать общественно-значимые программы, которые продолжат многолетний созидательный труд Юрия Михайловича во благо москвичей и россиян. 

Мероприятие организовано при поддержке президента РФ и Администрации Президента РФ.

Благоустройство парков родного города — одно из важных общественных начинаний, которому Юрий Лужков придавал особое значение. Об этом напомнил в своем обращении к москвичам Михаил Викторович Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова: «Прийти на открытый субботник в парк «Коломенское» 11 сентября – это лучший способ не только принять участие в полезном начинании, выразить любовь к родному городу, проявить заботу о своих согражданах, но и почтить память выдающегося человека, который воплощал все это в своей работе и жизни – Юрия Михайловича Лужкова. Поэтому я приглашаю москвичей присоединиться к субботнику и сделать наш город еще зеленее».

В рамках субботника будут высажены новые грушевые и яблоневые деревья, чтобы расширить сады, которыми веками славилось Коломенское. Один из таких садов был воссоздан Ю. М. Лужковым и москвичами, пришедшими поздравить его с 80-летием, в рамках субботника в 2016 году. 11 сентября организаторы субботника планируют посадить еще более 250 деревьев. 

Мероприятие начнется в 11 часов. По завершении посадки деревьев состоится открытие мемориального камня, выполненного народным художником РФ С.А. Щербаковым, в память о заложенной Юрием Михайловичем традиции воссоздания садов Коломенского и субботниках с участием жителей города.

Участники субботника получат необходимый инвентарь, дождевики и памятные подарки.

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