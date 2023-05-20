Фонд Юрия Лужкова наградил авторов лучшего вопроса для экономического диктанта на Всероссийском фестивале экономической науки

Общество
20 мая 2023

На фото: Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова

17 мая 2023 г. в Москве прошел финал Всероссийского фестиваля экономической науки, организованного Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ) при поддержке Фонда Юрия Лужкова.

Ключевые мероприятия Фестиваля – Всероссийский экономический диктант и конкурс «Лучший вопрос для Экономического диктанта», лауреаты которых были приглашены для участия в финале Фестиваля.

Победителям конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта» — студенту Финансового университета при Правительстве РФ Андрею Боеву и студентке Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского Анастасии Волковой – были вручены дипломы и памятные подарки. Вопрос, придуманный самой юной участницей конкурса Анастасией Волковой, получил специальную премию Юрия Лужкова.

Задания, отобранные по итогам конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022, вошли в число вопросов диктанта, прошедшего в 2022 году в 88 регионах Российской Федерации, а также в Белоруссии, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и Турции.

Главная цель Экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Вопросы были посвящены экономической истории страны и важным историко-экономическим датам, современным экономическим процессам и практическим вопросам каждодневной экономической жизни россиян.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина поздравила всех участников и победителей и отметила важность данной инициативы ВЭО: «Юрий Михайлович был твердо убежден, что просвещение, расширение образовательных инициатив и экспертных институтов необходимы для процветания нашего общества и государства. Он высоко оценивал работу ВЭО России и его важность для развития страны, столкнувшейся в конце века с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности. Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы, выработанные, в том числе, ВЭО. Мы с удовольствием поддерживаем просветительские проекты данной организации также и потому, что они позволяют людям получать знания, имеющие для них реальную практическую ценность. От имени Фонда Юрия Лужкова я поздравляю всех победителей с заслуженной наградой и желаю им дальнейших успехов на поприще экономической науки».

В память о его заслугах 10 декабря 2021 года, во вторую годовщину со дня смерти Юрия Михайловича Лужкова, в Доме экономиста, штаб-квартире Вольного экономического общества России, была открыта мемориальная доска Юрию Лужкову, выполненная скульптором Филиппом Трушиным; здесь же прошла презентация его научных работ по социально-экономической теме, изданных ВЭО России и издательством «Вече».

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны, связанную с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности в постсоветской России. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. Его профессионализм и решимость позволяли годами реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы.

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