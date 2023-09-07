Фонд Юрия Лужкова наградит лучших молодых теннисистов страны

4 сентября в Москве стартовал ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы.

Третий ежегодный турнир памяти Ю. М. Лужкова проходит на кортах теннисной школы «Белокаменная» и продлится до 9 сентября 2023 года. В последний день турнира состоятся и финальные матчи за призовые места, и церемония награждения победителей.

В турнире принимают участие более ста юных спортсменов, юношей и девушек до 13 лет из 14 городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владикавказа, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска. В зависимости от результатов турнира все участники смогут получить квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердить свои спортивные разряды.

В обращении к участникам и гостям турнира Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина сообщила, что «Фонд с радостью ежегодно поддерживает Всероссийский теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Лужкова… Всех собравшихся на всероссийском теннисном турнире объединяет любовь к этому замечательному виду спорта, а также понимание необходимости развивать и поддерживать стремления юных спортсменов ради нашего общего будущего».

Фонд Юрия Лужкова предоставил всем спортсменам турнира футболки и памятные подарки, а также обеспечил призовые денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки для будущих победителей.

«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» проводится уже третий год, отдавая дань Юрию Михайловичу Лужкову — полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», возглавлявшему Правительство Москвы на протяжении 20 лет, — и его многолетнему огромному вкладу в развитие спорта в Москве и России, в том числе многолетней поддержке российского тенниса.

Детская теннисная школа «Белокаменная», на кортах которой проходит турнир в этом году, также была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря поддержке Юрия Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при его активном личном участии.

Фонд Юрия Лужкова также реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

Федерация тенниса России выразила благодарность Фонду Юрия Михайловича Лужкова и лично Елене Николаевне Батуриной за поддержку доброй традиции проведения теннисных соревнований в столице.

На фотографии: Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова