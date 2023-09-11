Фонд Юрия Лужкова – один из активных партнеров образовательной акции «Всероссийский экономический диктант»

11 октября 2023 во всех регионах России при поддержке Фонда Юрия Лужкова в седьмой раз состоится общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» в офлайн- и онлайн-форматах. Тема Экономического диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Всероссийский экономический диктант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов (МСЭ) и при поддержке партнёров акции: Фонда Юрия Лужкова, Российского исторического общества, ведущих вузов и администраций субъектов России.

Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и состав участников, число которых неуклонно растет. В прошлом году в акции приняли участие 234 тысячи человек из 89 субъектов РФ, а также восьми стран мира.

В этом году в акции вновь примут участие жители всех регионов страны, среди них будут не только учащиеся школ и студенты, на которых в первую очередь ориентирован данный образовательный проект, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.

Главная цель Экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Экономический диктант посвящен вопросам экономической истории страны, памятным историко-экономическим датам, а также современным процессам и каждодневным практическим аспектам экономической науки.

Ежегодно по результатам Всероссийского экономического диктанта составляется аналитический отчет, по которому можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации с целью улучшения экономической грамотности населения.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. «Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности», – пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. «Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно значимых программ, которые продолжают многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.

На фотографии: Елена Батурина