Фонд Юрия Лужкова открыл выставку «С любовью к Москве» в парке его имени

28 марта в парке имени Юрия Лужкова, расположенном вдоль проспекта Андропова, открылась фотовыставка «С любовью к Москве», посвященная бывшему мэру столицы и важнейшим преобразованиям, произошедшим в городе в течение 20–летнего периода его работы и благодаря его непосредственному участию. Выставка организована Фондом Юрия Лужкова при поддержке ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино».

Каждый из стендов фотовыставки «С любовью к Москве» посвящен отдельному аспекту жизни столицы и регионов, поддерживаемых Юрием Лужковым и Правительством Москвы, демонстрируя произошедшие в них изменения на стыке веков с 1990 по 2010 гг. с помощью архивных и современных фотографий: строительство нового жилья и расселение пятиэтажек, новые больницы и детские сады, школы и вузы, стадионы и театры, парки, памятники, воссоздание храмов и церквей, развитие транспортной инфраструктуры – МКАД и Третье кольцо, новые развязки и мосты и т.д.

На выставке рассказывается об истории самого парка с 14 века по наши дни. С его современной историей, как и историей всей столицы этого периода, тесно связано имя Юрия Лужкова, имя которого было присвоено парку два года назад.

Фотовыставка проводится накануне Дня герба и флага города Москвы, который в соответствии с законом, утвержденным Ю.М. Лужковым в 2004 году, отмечается в Москве ежегодно 6 мая. В этот же день Православная церковь чтит память святого великомученика Георгия Победоносца, святого покровителя Москвы, защитника столицы и ее жителей, а также ангела-хранителя Юрия.

Парк Юрия Лужкова граничит непосредственно с парком «Коломенское», с которым имя Ю.М. Лужкова также тесно связано. По инициативе бывшего мэра здесь был восстановлен Дворец царя Алексея Михайловича – выдающееся произведение русского деревянного зодчества. В Коломенском же Юрий Лужков отметил вместе с москвичами свой 80-летний юбилей, организовав субботник, в ходе которого было воссоздано несколько исторических садов этой старинной усадьбы. Пять лет спустя уже Фонд его имени организовал здесь второй субботник в ознаменование 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова, и тысячи москвичей пришли в парк посадить еще один фруктовый сад. В память о традиции субботников, активно поддерживаемой Ю.М. Лужковым, возле новых садов был установлен мемориальный камень.

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он возглавлял правительство столицы два десятилетия, был мэром Москвы с 1992 по 2010 гг., внес значительный вклад в становление российской государственности и развитие Москвы. Указ об увековечении памяти Ю.М. Лужкова был подписан президентом России В.В. Путиным 13 февраля 2020 г. 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, парку «Садовники» было присвоено его имя.

В 2020 году был создан Фонд Юрия Лужкова, общественно-значимые инициативы которого, реализуемые в Москве и других городах России, призваны сохранить и развить общественное, научное, литературное наследие, а также продолжить филантропические начинания Ю.М. Лужкова во благо жителей Москвы и страны.

За годы работы Юрия Лужкова на посту градоначальника в столице произошли серьезные социально-экономические преобразования: становление экономики мегаполиса после развала социалистической модели, развитие жилищного и транспортного строительства, поддержка университетов и образовательной сферы, развитие культурной жизни столицы, реализация программ социальной поддержки москвичей, таких как предоставление жилья, выплаты пенсий и пособий молодым семьям и многие другие.