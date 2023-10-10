Фонд Юрия Лужкова поддержит Всероссийский экономический диктант

10 октября в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная седьмой общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Диктант организован Вольным экономическим обществом России при участии Международного Союза экономистов и при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров: Российского исторического общества, ведущих вузов и администраций субъектов РФ, институтов РАН.

О целях и практической ценности Экономического диктанта для развития экономики, о форматах и правилах участия и важности получаемых в результате акции статистических данных рассказал Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию прокомментировал важность включения междисциплинарных вопросов в экономический диктант для расширения кругозора и заинтересованности участников. Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования и член-корреспондент РАН, отметил важность и эффективность акции для привлечения старших школьников в вузы на экономические дисциплины. Его мнение поддержала Екатерина Харченко, Зампредседателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, назвав диктант важным инструментом профориентации и отметив важность получаемых в результате «среза» данных для реорганизации системы экономического образования в стране.

Михаил Эскиндаров, президент Финансового университета при правительстве РФ, пригласил всех желающих 11 октября пройти тестирование на площадке университета. Всего таких площадок в стране более 1100. Проверить свою экономическую грамотность все желающие смогут и в онлайн-формате на сайте Экономического диктанта. Задания будут доступны 11 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени.

Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова, рассказал, почему Фонд уже не первый год поддерживает Всероссийский экономический диктант и проекты ВЭО: «Инициативы по повышению экономической грамотности людей всегда встречали активную поддержку Юрия Михайловича. Он неоднократно отмечал, что «в 90-х годах прошлого века волна обновления выплеснула квалифицированных управленцев, а отечественная экономическая наука осталась брошенной», и заявлял, что «обязательным условием выхода из кризиса является поддержка государством экономической науки и отраслевой экономики»». Юрий Лужков много времени посвящал социально-экономической аналитике и отраслевой экономике, и Фонд работает над тем, чтобы его труды на эту тему были доступны широкой публике, так как они актуальны и полезны нынешним и будущим поколениям экономистов России». Также он напомнил, что на следующий день после Диктанта – 12 октября – будут объявлены победители конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2023», которые прошел среди учащихся школ и студентов высших учебных заведений, а самый юный из победителей получит особый приз от Фонда Юрия Лужкова.

Главной целью экономического диктанта организаторы ставят пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Вопросы этого года будут посвящены экономической истории страны и важным историко-экономическим датам, современным экономическим процессам и практическим вопросам каждодневной экономической жизни россиян.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны, связанную с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности в постсоветской России. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить, его профессионализм и решимость позволяли годами реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы.