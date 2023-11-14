Фонд Юрия Лужкова продолжает тесно взаимодействовать с ВЭО России

11 ноября Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов при поддержке Совета Федерации провели очередное Всероссийское экономическое собрание, посвященное Дню экономиста. Этот профессиональный праздник был учрежден решением Правительства РФ в дату основания ВЭО России.

Старейшая экономическая общественная организация России была учреждена 11 ноября 1765 года Указом императрицы Екатерины II как Императорское вольное экономическое общество. Современная же история общества начинает отсчет в 1992 году, когда ВЭО вернуло себе историческое название.

Значительный вклад в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов внес в то время мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Сегодня Фонд Юрия Лужкова продолжает его инициативы по поддержке экономической науки, являясь партнером ВЭО в рамках «Всероссийского экономического диктанта» – общероссийской образовательной акции, проводимой Вольным экономическим обществом России при участии Международного союза экономистов, а также учредив совместно с ВЭО специальную премию для самого молодого автора лучшего вопроса к Экономическому диктанту.

Итоги Экономического диктанта наряду с другими просветительскими и социально значимыми проектами ВЭО были представлены на Всероссийском экономическом собрании. Также здесь были подведены экспертные итоги экономического года, награждены лауреаты общероссийских высших общественных экономических премий.

Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова, поздравил экономистов с профессиональным праздником и рассказал, почему Фонд охотно поддерживает Всероссийский экономический диктант и деятельность ВЭО в целом: «Инициативы по повышению экономической грамотности людей всегда встречали активную поддержку Юрия Михайловича. Он сокрушался, что «в 90-х годах прошлого века волна обновления выплеснула квалифицированных управленцев, а отечественная экономическая наука осталась брошенной», и заявлял, что «обязательным условием выхода из кризиса является поддержка государством экономической науки и отраслевой экономики». Также Юрий Лужков много времени посвящал экономической аналитике, и Фонд работает над тем, чтобы его труды на эту тему, которые будут интересны и полезны нынешним и будущим поколениям экономистов России, были доступны широкой публике».

За выдающийся личный вклад в развитие отечественной и мировой экономической мысли, экономического потенциала России, ее внешнеэкономических связей, а также за особые заслуги перед Вольным экономическим обществом России, способствовавшие повышению авторитета российской экономической науки и деятельности Общества в РФ и за рубежом, Юрий Михайлович был удостоен высшей награды ВЭО – Большой золотой медали.